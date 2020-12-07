Çinli koronavirüs aşısını olmak istemeyenler, eczanelerden başka aşıları alabilecek

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah gazetesi köşe yazarı Okan Müderrisoğlu’na konuştu. Başka aşıların eczanelerden satışına izin verilebileceğini açıkladı.

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Bakan Koca, “Çin daha fazla talebimizi karşılayamadı. Aşısına güveniyor. Kendi ihtiyacını ve dış talebi yönettiğini söylüyor. Diğer aşılarla ilgili de iş birliğimiz devam ediyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz.” dedi. Buna göre Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından onay alan diğer koronavirüs aşıları, eczanelerde satılabilecek.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sinovac ismindeki Çinli şirket tarafından üretilen Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'den başka Sinovac'tan aşı siparişi veren ülke bulunmuyor. Bu durum halkta güvensizliğe yol açtı.

Ayrıca Bkz. "Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı"

Sinovac aşısının 3. faz denemeleri Türkiye’de yapılıyor. Ülkemizde yaklaşık 2 bin gönüllüye aşı uygulandı. Bu 2 bin kişinin bir bölümüne gerçek aşı, bir bölümüne de plasebo (psikolojik iyileşme) etkisini incelemek için boş aşı uygulandı. Gönüllülerden 12 kişi, aşı olduktan sonra koronavirüse yakalandı. Bu kişilere gerçek aşı mı plasebo aşısı mı uygulandığı henüz bilinmiyor. Bu rakam 40’a ulaştığında hangilerine gerçek aşı yapıldığı araştırılacak.

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