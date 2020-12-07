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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli koronavirüs aşısını olmak istemeyenler, eczanelerden başka aşıları alabilecek

    Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac şirketinden 50 milyon doz aşı siparişi verdi. Bakan Koca, diğer üreticilerin aşılarının eczanelerden satışına izin verilebileceğini söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çinli koronavirüs aşısını olmak istemeyenler, eczanelerden başka aşıları alabilecek
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah gazetesi köşe yazarı Okan Müderrisoğlu’na konuştu. Başka aşıların eczanelerden satışına izin verilebileceğini açıkladı.

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    Bakan Koca, “Çin daha fazla talebimizi karşılayamadı. Aşısına güveniyor. Kendi ihtiyacını ve dış talebi yönettiğini söylüyor. Diğer aşılarla ilgili de iş birliğimiz devam ediyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz.” dedi. Buna göre Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından onay alan diğer koronavirüs aşıları, eczanelerde satılabilecek.

    T.C. Sağlık Bakanlığı, Sinovac ismindeki Çinli şirket tarafından üretilen Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'den başka Sinovac'tan aşı siparişi veren ülke bulunmuyor. Bu durum halkta güvensizliğe yol açtı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı"

    Sinovac aşısının 3. faz denemeleri Türkiye’de yapılıyor. Ülkemizde yaklaşık 2 bin gönüllüye aşı uygulandı. Bu 2 bin kişinin bir bölümüne gerçek aşı, bir bölümüne de plasebo (psikolojik iyileşme) etkisini incelemek için boş aşı uygulandı. Gönüllülerden 12 kişi, aşı olduktan sonra koronavirüse yakalandı. Bu kişilere gerçek aşı mı plasebo aşısı mı uygulandığı henüz bilinmiyor. Bu rakam 40’a ulaştığında hangilerine gerçek aşı yapıldığı araştırılacak.



    Kaynakça https://www.sabah.com.tr/yazarlar/muderrisoglu/2020/12/06/asiya-kolay-erisim-yaygin-uygulama https://www.haberturk.com/yazarlar/kubra-par-2561/2893451-cin-asisi-haberturke-girdi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen aydinsukru
    çin asisini tedarik edenler endonezya, turkiye belki brezilya. buzdolabi sicakliginda muhafaza edebilecegin diger firmalarin asilarida var. mesela oxfordun asisi.

    Ha tek sorun -70° de muhafaza etmekse isteyen onunda cozumunu bulur. belli merkezlere asilari bu sicakliklarda muhafaza edebilecek dolaplar konur. zaten asiyi gidip eczanede yaptirmayacaksin algi yaratmana gerek yok.
    çin asisini tedarik edenler endonezya, turkiye belki brezilya. buzdolabi sicakliginda muhafaza edebilecegin diger firmalarin asilarida var. mesela oxfordun asis...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülke hayatı boyunca hiç görmediği bir karaborsa görecek. demedi demeyin...
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    firat_kilic 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Biz çinli olsak ne yapacaktık? çin başka ülkede aşı üretilmesini bekleyip onlardan almayı mı tercih etti? Hem hızlıca çözüm üretti Hemde dışarı satmaya başladı bizimkiler hep en arkadan geliyor ve milleti dış satış kanallarına müşteri olarak bırakıyor. Nerede bu devlet? Her konuda aynı. Milleti dış pazarlara açıyorlar ama alıcı olarak. Bunun adına pazarlama mı deniliyor? R.P.C den öğrenecekleri çok şey var. Re-Public ve People dan başlasınlar birde üstüne deep learning yapsınlar. Yöneticiler yerine router ve bilgisayar koysak daha iyi olur. :)) Kafa kısa devre yaptık artık YETER !
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    setcom_2000 (Hakan AK) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinli firmanın aşısı için önüne gelene rüşvet dağıttığı bir ortamda insanın kafası karışıyor. Acaba diyorsunuz...
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    balcis 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    izin verilebilir != direkt gidip eczaneden parasını verip alabilirsin
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Reçetesiz mi satacaklar.
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    Guest-3042DE2E5 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alman aşısı inceleme konularını görebiliriz yakında
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    Jiggly Puff 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya bu aşı talebine nasıl yetişecek, herkes sipariş veriyor ama üretim kısmına bakan yok.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Jiggly Puff
    O yüzden mRNA aşıları çok hızlı üretildiği için dünyayı kurtaracağı düşünülüyor.
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    yetiskombi (Gökhan Fırat) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu gidişin sonu ne olacak merak etmekteyiz ..
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ozgur ozele bak yav chpli olmasa tarikatlarla calisiyor dicem asiyi tedarik icin :D

    soros akpyi insaa etti chpyide dizayn etti helal olsun.
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    CMFT 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oxford aşısından başka seçenek yok gibi.
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