Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı

Türkiye’nin koronavirüsten korunmak için tek ümidi olan Çinli şirket Sinovac’ın Coronavac ismindeki aşısı hakkında ilginç bir durum ortaya çıktı. Aşının 3. faz denemelerine katılan 12 kişiye, aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.
Sinovac tarafından geliştirilen aşının 3. faz denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da yapılıyor. Türkiye’de yaklaşık 2 bin kişiye aşı uygulandı. İlk olarak gönüllü sağlık çalışanlarına, Kasım ayından itibaren gönüllü vatandaşların bir kısmına aşı yapıldı. Habertürk’ten Kübra Par’ın köşe yazısına göre Türkiye’deki gönüllülerden 12 kişiye aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.
Aşının 3. faz denemesine katılan gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer kısmına da boş aşı veriliyor. Böylelikle aşının psikolojik iyileşme (plasebo) etkisi inceleniyor.
Türkiye’de aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan 12 kişiden kaçına boş aşı uygulandığı henüz bilinmiyor. Aşıdan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı 40’a çıkınca hangilerine gerçek aşı yapıldığı incelenecek.
Brezilya'da şüpheli bir ölüm
Aşının 1. ve 2. faz deneme sonuçları bilim dergisi Lancet’ta yayınlanmış ve herhangi bir sorun olmadığı açıklanmıştı. Ancak Brezilya’da 3. faz denemelerine katılan bir gönüllü, aşıdan sonra intihar etti. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor. Butantan Araştırma Enstitüsü de ölümün aşıyla ilgisini inceliyor. Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'den başka Sinovac'tan aşı siparişi veren ülke bulunmuyor. Diğer ülkeler başka üreticileri tercih etti.
Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"İlginizi Çekebilir Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?
Türkiye, Sinovac’ın Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bir kişiye iki doz uygulanıyor yani 25 milyon kişiye yetecek kadar aşı için sözleşme imzalandı. Aşının ilk partisi 11 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek. Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından incelemesi yapılacak. TİTCK, aşıyı onayladıktan sonra dört aşamalı aşılama takvimi uygulanacak.
Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?
|Ülke
|
Oxford
Üniversitesi
|Pfizer
|Sinovac
|Novavax
|Sanofi-GSK
|Janssen J&J
|Gamelaya Research Institute
|CureVac
|Moderna
|
COVAX
Vaccines
|Diğer
|Hindistan
|500.000.000
|-
|-
|1.000.000.000
|-
|-
|100.000.000
|-
|-
|-
|-
|Avrupa Birliği
|400.000.000
|300.000.000
|-
|Miktarı açıklanmadı
|300.000.000
|200.000.000
|-
|225.000.000
|Miktarı açıklanmadı
|-
|-
|Amerika Birleşik D.
|500.000.000
|100.000.000
|-
|110.000.000
|100.000.000
|100.000.000
|-
|-
|-
|200.000.000
|-
|COVAX
|300.000.000
|-
|-
|-
|200.000.000
|-
|-
|-
|56.000.000
|-
|-
|Kanada
|20.000.000
|20.000.000
|-
|76.000.000
|72.000.000
|38.000.000
|-
|-
|5.000.000
|-
|76.000.000
|Birleşik Krallık
|100.000.000
|40.000.000
|-
|60.000.000
|60.000.000
|30.000.000
|-
|-
|50.000.000
|-
|60.000.000
|Japonya
|120.000.000
|120.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|60.000.000
|Endonezya
|100.000.000
|-
|50.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Brezilya
|100.000.000
|Miktarı açıklanmadı
|46.000.000
|-
|-
|-
|50.000.000
|-
|-
|-
|-
|
Latin Amerika
(Listedekiler hariç)
|150.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Avustralya
|33.800.000
|10.000.000
|-
|40.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|51.000.000
|Şili
|14.400.000
|10.000.000
|60.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Meksika
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32.000.000
|-
|-
|-
|35.000.000
|Mısır
|30.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|25.000.000
|-
|-
|-
|-
|Türkiye
|-
|-
|50.000.000
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
*Bu tablo Duke Global Health Innovation Center'ın 29 Kasım tarihli verilerine göre hazırlandı. www.dukeghic.org
Kaynakça https://www.haberturk.com/yazarlar/kubra-par-2561/2893451-cin-asisi-haberturke-girdi https://www.telegraph.co.uk/news/2020/11/10/china-sinovac-vaccine-trial-suspended-brazil-participant-dies/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Böyle ellere muhtaç olursun.
Bu arada 4 gönüllüde de yüz felci meydana geldiğine dair haberler var, araştırmak lazım.
Çin aşısının da ara raporu çıkınca açıklama gelecektir , beklemek lazım. Ara rapordan sonraki siparişlere bakalım.
Yok aşıdan insan ölmüş, yok bu kadarı hasta olmuş, zaten çip takacaklar, sizi kısır bırakacaklar, vs. vs. sürekli insanları tedirgin edecek yalan yanlış haberler buluyorlar.
Bu konu paranoya seviyesini de aşmış durumda, kesinlikle bazı gruplar tarafından bilinçli şekilde yapılıyor.
Dikkat edin, bu gruplara göre; zaten dünya düz, uçaklar havada bizi zehirlemek için özel kimyasal bırakıyor, dünyayı 2 aile yönetiyor, vs vs
Hala buralarda mi yetmişbir ?
bence bu tarz ilanlar açılsın diye birileri bunlara para veriyor.
Ama lunu biliyoruz ki hayatı yalan olan kandırma üzerine kurulu Çinlilere güven çok düşük.
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
37054 kez okundu.
107 kişi, toplam 114 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
sinovac, coronavac ve