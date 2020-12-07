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    Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı

    Türkiye'de 3. faz denemesi yapılan Çinli Sinovac şirketinin Coronavac aşısını olan 12 gönüllüye, aşıdan sonra koronavirüs bulaştı. Bu kişilere uygulanan aşıların boş aşı olup olmadığı araştırılacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    107

    Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı
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    Türkiye’nin koronavirüsten korunmak için tek ümidi olan Çinli şirket Sinovac’ın Coronavac ismindeki aşısı hakkında ilginç bir durum ortaya çıktı. Aşının 3. faz denemelerine katılan 12 kişiye, aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.

    Sinovac tarafından geliştirilen aşının 3. faz denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da yapılıyor. Türkiye’de yaklaşık 2 bin kişiye aşı uygulandı. İlk olarak gönüllü sağlık çalışanlarına, Kasım ayından itibaren gönüllü vatandaşların bir kısmına aşı yapıldı. Habertürk’ten Kübra Par’ın köşe yazısına göre Türkiye’deki gönüllülerden 12 kişiye aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.

    Aşının 3. faz denemesine katılan gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer kısmına da boş aşı veriliyor. Böylelikle aşının psikolojik iyileşme (plasebo) etkisi inceleniyor.

    Türkiye’de aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan 12 kişiden kaçına boş aşı uygulandığı henüz bilinmiyor. Aşıdan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı 40’a çıkınca hangilerine gerçek aşı yapıldığı incelenecek.

    Brezilya'da şüpheli bir ölüm

    Aşının 1. ve 2. faz deneme sonuçları bilim dergisi Lancet’ta yayınlanmış ve herhangi bir sorun olmadığı açıklanmıştı. Ancak Brezilya’da 3. faz denemelerine katılan bir gönüllü, aşıdan sonra intihar etti. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor. Butantan Araştırma Enstitüsü de ölümün aşıyla ilgisini inceliyor. Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'den başka Sinovac'tan aşı siparişi veren ülke bulunmuyor. Diğer ülkeler başka üreticileri tercih etti.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

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    Türkiye, Sinovac’ın Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bir kişiye iki doz uygulanıyor yani 25 milyon kişiye yetecek kadar aşı için sözleşme imzalandı. Aşının ilk partisi 11 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek. Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından incelemesi yapılacak. TİTCK, aşıyı onayladıktan sonra dört aşamalı aşılama takvimi uygulanacak.

    Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?

    Ülke

    Oxford

    Üniversitesi

    		 Pfizer Sinovac Novavax Sanofi-GSK Janssen J&J Gamelaya Research Institute CureVac Moderna

    COVAX

    Vaccines

    		 Diğer
    Hindistan 500.000.000 - - 1.000.000.000 - - 100.000.000 - - - -
    Avrupa Birliği 400.000.000 300.000.000 - Miktarı açıklanmadı 300.000.000 200.000.000 - 225.000.000 Miktarı açıklanmadı - -
    Amerika Birleşik D. 500.000.000 100.000.000 - 110.000.000 100.000.000 100.000.000 - - - 200.000.000 -
    COVAX 300.000.000 - - - 200.000.000 - - - 56.000.000 - -
    Kanada 20.000.000 20.000.000 - 76.000.000 72.000.000 38.000.000 - - 5.000.000 - 76.000.000
    Birleşik Krallık 100.000.000 40.000.000 - 60.000.000 60.000.000 30.000.000 - - 50.000.000 - 60.000.000
    Japonya 120.000.000 120.000.000 - - - - - - - - 60.000.000
    Endonezya 100.000.000 - 50.000.000 - - - - - - - -
    Brezilya 100.000.000 Miktarı açıklanmadı 46.000.000 - - - 50.000.000 - - - -

    Latin Amerika

    (Listedekiler hariç)

    		 150.000.000 - - - - - - - - - -
    Avustralya 33.800.000 10.000.000 - 40.000.000 - - - - - - 51.000.000
    Şili 14.400.000 10.000.000 60.000.000 - - - - - - - -
    Meksika - - - - - - 32.000.000 - - - 35.000.000
    Mısır 30.000.000 - - - - - 25.000.000 - - - -
    Türkiye - - 50.000.000 - - - - - - - -

    *Bu tablo Duke Global Health Innovation Center'ın 29 Kasım tarihli verilerine göre hazırlandı. www.dukeghic.org



    Kaynakça https://www.haberturk.com/yazarlar/kubra-par-2561/2893451-cin-asisi-haberturke-girdi https://www.telegraph.co.uk/news/2020/11/10/china-sinovac-vaccine-trial-suspended-brazil-participant-dies/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dinocan Gökçek (Ankaralı Dinocan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En iyisi çipli aşıyı beklemek en azından işletim sistemi microsoft
    11 Yanıt Yanıtla +278
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    dogo argentino 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Türkiye’de “Çin aşısı” olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı" başlığa bak, içeriğe bak. İyice ossuruktan magazin programlarına benzediniz.
    2 Yanıt Yanıtla +237
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    A.Doğukan (Ahmet Doğukan Coşkun) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlgi çekebilmek için bu aşı haberlerinde sürekli net başlıklar yazıyor çoğu haberin içi bomboş ne bir bilgi var ne bir bilimsel kanıt tam bizim basınlık işler
    Yanıtla +101
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    5
    DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hıfzısıhha enstitüsünü kapatırsan

    Böyle ellere muhtaç olursun.
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    L@civert 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ara rapora göre Pfizer/Biontech aşısında da 170 vaka var, bunlarda 8 tanesi gerçek aşı vurulanlardan çıktı. Pfizer'ın sitesinde mevcut açıklama.



    Bu arada 4 gönüllüde de yüz felci meydana geldiğine dair haberler var, araştırmak lazım.



    Çin aşısının da ara raporu çıkınca açıklama gelecektir , beklemek lazım. Ara rapordan sonraki siparişlere bakalım.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde de mavi ekran çıkarsa ne olacak :)
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    deepkurt (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilinçli olarak sürekli "organize kötülük" yapılıyor...

    Yok aşıdan insan ölmüş, yok bu kadarı hasta olmuş, zaten çip takacaklar, sizi kısır bırakacaklar, vs. vs. sürekli insanları tedirgin edecek yalan yanlış haberler buluyorlar.

    Bu konu paranoya seviyesini de aşmış durumda, kesinlikle bazı gruplar tarafından bilinçli şekilde yapılıyor.

    Dikkat edin, bu gruplara göre; zaten dünya düz, uçaklar havada bizi zehirlemek için özel kimyasal bırakıyor, dünyayı 2 aile yönetiyor, vs vs
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    shankssan (Shanks ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Donanım haber konu dışı da artık clickbait e başladı.
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    lonely2134 (Mahmut lonely2134) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aşı maşı palavra arkadaşım. Dijitalleşme bitecek Bill amca çıkacak bulacak aşıyı anlayın artık.
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    artenis (mehmet n.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ekremyetmişbir bile böyle haberler yapmıyordu...
    Hala buralarda mi yetmişbir ?
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    mrjudge07 (bahattin ayaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    donanımhaber.com maalesef son bir kaç yıldır şirazesi kaydı.

    bence bu tarz ilanlar açılsın diye birileri bunlara para veriyor.
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    Ben sero 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok kafa yormayın. 2 3 aya kokusu çıkar. 6 7 aya da aşıların tam sonuçları çıkar. Ancak süreç yeni başlıyor. Dsö bile aşıya çok umut bağlamayın dedi. Modern batı bence aşı, ilaç, ile birlikte yeni dünya normali hazırlayacak. Sokağa tulumsuz çıkılmayacak belki. Eğitim vs.. Uzaktan yapılacak.



    Ama lunu biliyoruz ki hayatı yalan olan kandırma üzerine kurulu Çinlilere güven çok düşük.
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    linqs (Hagaan Clause) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2000 de 12 çok iyi bi oran degilmi ya
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    ayzer01 (ayzer bachalor) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) linqs
    sorun o değil abi, 12 kişide corona çıkması ve aşı olmaya karar vermeyenlerin algısıyla oynama. 12/2000=binde 6 eder ama önemli değil, abi aşılı 12 kişi corona olmuşşş
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    37054 kez okundu.
    107 kişi, toplam 114 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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