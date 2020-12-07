Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı

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Türkiye’nin koronavirüsten korunmak için tek ümidi olan Çinli şirket Sinovac’ın Coronavac ismindeki aşısı hakkında ilginç bir durum ortaya çıktı. Aşının 3. faz denemelerine katılan 12 kişiye, aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.

Sinovac tarafından geliştirilen aşının 3. faz denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da yapılıyor. Türkiye’de yaklaşık 2 bin kişiye aşı uygulandı. İlk olarak gönüllü sağlık çalışanlarına, Kasım ayından itibaren gönüllü vatandaşların bir kısmına aşı yapıldı. Habertürk’ten Kübra Par’ın köşe yazısına göre Türkiye’deki gönüllülerden 12 kişiye aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.

Aşının 3. faz denemesine katılan gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer kısmına da boş aşı veriliyor. Böylelikle aşının psikolojik iyileşme (plasebo) etkisi inceleniyor.

Türkiye’de aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan 12 kişiden kaçına boş aşı uygulandığı henüz bilinmiyor. Aşıdan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı 40’a çıkınca hangilerine gerçek aşı yapıldığı incelenecek.

Brezilya'da şüpheli bir ölüm

Aşının 1. ve 2. faz deneme sonuçları bilim dergisi Lancet’ta yayınlanmış ve herhangi bir sorun olmadığı açıklanmıştı. Ancak Brezilya’da 3. faz denemelerine katılan bir gönüllü, aşıdan sonra intihar etti. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor. Butantan Araştırma Enstitüsü de ölümün aşıyla ilgisini inceliyor. Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'den başka Sinovac'tan aşı siparişi veren ülke bulunmuyor. Diğer ülkeler başka üreticileri tercih etti.

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

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Türkiye, Sinovac’ın Coronavac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bir kişiye iki doz uygulanıyor yani 25 milyon kişiye yetecek kadar aşı için sözleşme imzalandı. Aşının ilk partisi 11 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek. Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından incelemesi yapılacak. TİTCK, aşıyı onayladıktan sonra dört aşamalı aşılama takvimi uygulanacak.

Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?

Ülke Oxford Üniversitesi Pfizer Sinovac Novavax Sanofi-GSK Janssen J&J Gamelaya Research Institute CureVac Moderna COVAX Vaccines Diğer Hindistan 500.000.000 - - 1.000.000.000 - - 100.000.000 - - - - Avrupa Birliği 400.000.000 300.000.000 - Miktarı açıklanmadı 300.000.000 200.000.000 - 225.000.000 Miktarı açıklanmadı - - Amerika Birleşik D. 500.000.000 100.000.000 - 110.000.000 100.000.000 100.000.000 - - - 200.000.000 - COVAX 300.000.000 - - - 200.000.000 - - - 56.000.000 - - Kanada 20.000.000 20.000.000 - 76.000.000 72.000.000 38.000.000 - - 5.000.000 - 76.000.000 Birleşik Krallık 100.000.000 40.000.000 - 60.000.000 60.000.000 30.000.000 - - 50.000.000 - 60.000.000 Japonya 120.000.000 120.000.000 - - - - - - - - 60.000.000 Endonezya 100.000.000 - 50.000.000 - - - - - - - - Brezilya 100.000.000 Miktarı açıklanmadı 46.000.000 - - - 50.000.000 - - - - Latin Amerika (Listedekiler hariç) 150.000.000 - - - - - - - - - - Avustralya 33.800.000 10.000.000 - 40.000.000 - - - - - - 51.000.000 Şili 14.400.000 10.000.000 60.000.000 - - - - - - - - Meksika - - - - - - 32.000.000 - - - 35.000.000 Mısır 30.000.000 - - - - - 25.000.000 - - - - Türkiye - - 50.000.000 - - - - - - - -

*Bu tablo Duke Global Health Innovation Center'ın 29 Kasım tarihli verilerine göre hazırlandı. www.dukeghic.org

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