Çinli Leapmotor, B10 ve B05 modellerini Avrupa'da üretecek

Tesisin üretim hatlarında yapılacak değişikliklerin ardından üretim, ilk etapta Leapmotor’un B-serisi modellerine odaklanacak. Habere göre üretim, gelecek yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. İlk olarak montaj hattından çıkacak model Leapmotor B10 olacak, ardından elektrikli hatchback modeli B05 üretime girecek.
Leapmotor, B10 kompakt SUV modelini Çin’de 10 Nisan’da tanıtmış ve bu aracı B serisinin ilk küresel modeli olarak konumlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Leapmotor, B10’un Avrupa lansmanının 8 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında yapılacağını ve teslimatların aynı tarihte başlayacağını açıkladı.
Leapmotor, 26 Ekim 2023’te Stellantis’in şirkete 1,5 milyar euro yatırım yapacağını ve böylece yüzde 20’lik hisse alarak markanın en büyük yabancı paydaşı olacağını açıklamıştı. Yapılan anlaşma ile Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satış ve pazarlama operasyonları Stellantis'e emanet edildi.
Leapmotor, halihazırda AB tarafından ilave gümrük vergisine tabi tutuluyor. İspanya'da üretimin başlamasıyla birlikte şirket, çok daha rekabetçi bir fiyatla satış yapabilecek. Ayrıca, Leapmotor modelleri Avrupa'dan Türkiye'ye gelmesi halinde ülkemizde de gümrük vergi olmadan satılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: