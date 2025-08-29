Çinli Leapmotor, B10 ve B05 modellerini Avrupa'da üretecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Yerel medya kuruluşu FNews, Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor'un Avrupa’daki üretim üssünü Stellantis’in mevcut araç montaj tesisinin bulunduğu İspanya’nın Zaragoza kentinde kuracağını duyurdu.

Tesisin üretim hatlarında yapılacak değişikliklerin ardından üretim, ilk etapta Leapmotor’un B-serisi modellerine odaklanacak. Habere göre üretim, gelecek yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. İlk olarak montaj hattından çıkacak model Leapmotor B10 olacak, ardından elektrikli hatchback modeli B05 üretime girecek.

Leapmotor, B10 kompakt SUV modelini Çin’de 10 Nisan’da tanıtmış ve bu aracı B serisinin ilk küresel modeli olarak konumlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Leapmotor, B10’un Avrupa lansmanının 8 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında yapılacağını ve teslimatların aynı tarihte başlayacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Henüz Çin’de piyasaya sürülmeyen B05’in de Eylül ayında IAA Mobility 2025’te tanıtılacağı belirtildi. B05’in Çin’de yaklaşık 14.000 dolar, Avrupa’da ise yaklaşık 40.000 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor.

Çinli Leapmotor B10, Avrupa pazarında siparişe açıldı 4 hf. önce eklendi

Leapmotor, 26 Ekim 2023’te Stellantis’in şirkete 1,5 milyar euro yatırım yapacağını ve böylece yüzde 20’lik hisse alarak markanın en büyük yabancı paydaşı olacağını açıklamıştı. Yapılan anlaşma ile Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satış ve pazarlama operasyonları Stellantis'e emanet edildi.

Leapmotor, halihazırda AB tarafından ilave gümrük vergisine tabi tutuluyor. İspanya'da üretimin başlamasıyla birlikte şirket, çok daha rekabetçi bir fiyatla satış yapabilecek. Ayrıca, Leapmotor modelleri Avrupa'dan Türkiye'ye gelmesi halinde ülkemizde de gümrük vergi olmadan satılabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Leapmotor, B10 ve B05 modellerini Avrupa'da üretecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: