Opel, Çinli Leapmotor B10'u kendi logosuyla satmayı düşünüyor

Tam Boyutta Gör Opel, geliştirme maliyetlerini düşürmek amacıyla Leapmotor B10 modelini uygun fiyatlı bir C segmenti elektrikli SUV olarak ürün gamına eklemeyi değerlendiriyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak hem Alman hem de Fransız kaynaklardan gelen haberler iddiayı güçlendiriyor.

Stellantis bünyesinden üst düzey bir kaynak, Alman Automobilwoche dergisine yaptığı açıklamada Leapmotor B10’un Opel markası altında sunulmasının gündemde olduğunu söyledi. Aynı aracın küçük farklarla birden fazla markada satılmasına yönelik bu stratejiyi özellikle ticari araçlarda sıkça görüyoruz.

Kaynağa göre henüz kesin bir karar alınmadı, ancak bu adım, “C-SUV segmentinde donanımlı ve uygun fiyatlı bir elektrikli model sunmanın ilginç bir yolu olabilir.” Fransız gazetesi Les Echos da benzer bilgileri, konuyu yakından bilen iki kişiye dayandırarak doğruladı.

Almanya’da 29.900 euro başlangıç fiyatıyla satılan tamamen elektrikli Leapmotor B10; 4,52 metre uzunluğunda bir SUV. Modelin 56,2 kWsa’lik LFP bataryası WLTP'ye göre yaklaşık 360 km menzil sunarken, 67,1 kWsa’lik daha büyük batarya 430 km’nin üzerinde menzil sağlıyor. Her ne kadar teknik verileri sınıfının zirvesinde olmasa da fiyat/performans oranı dikkat çekici.

B10 ve diğer Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satışı Leapmotor International adlı ortak girişim tarafından yürütülüyor. Şirketin hisselerinin %51’i Stellantis’e, %49’u ise Çinli Leapmotor’a ait. Ayrıca B10’un önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa’da, Stellantis’in Zaragoza tesisinde üretileceği belirtiliyor. Bu fabrikada hâlihazırda Peugeot 208, Opel Corsa ve elektrikli türevleri de üretiliyor.

