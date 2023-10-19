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    Çinli üretici Li Auto'nun yeni elektrikli minivanı görücüye çıktı

    Çinli otomobil startup'ı Li Auto'nun geliştirdiği elektrikli minivan Li Auto Mega ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Aerodinamik tasarıma sahip araç bize hangi özellikleri sunuyor?

    Çinli Li Auto'nun yeni elektrikli minivanı görücüye çıktı Tam Boyutta Gör

    Çin'de minivan pazarına ilginin artmasıyla rekabet kışıyor. Son olarak Li Auto firması Li Auto Mega adındayeni bir minvan tanıttı. Bu araç Pekin merkezli startup'ın birkaç hibrit modelinin ardından ilk elektrikli aracı olma niteliğini taşıyor.

    Aeorodinamik tasarım

    Şirketin CEO'su Li Xiang sosyal medya hesabından aracın bazı fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflarda ilk bakışta minivanın alışılmışın dışında aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ön tampondan arka cama kadar uzanan kesintisiz bir çizgi şeklindeki dizayn dikkat çekici. Ayrıca ön camın altında Hyundai Staria'dan esinlenilmiş gibi görünen ince LED şerit ve tampona konumlandırılmış farlar göze çarpıyor.

    Çinli Li Auto'nun yeni elektrikli minivanı görücüye çıktı Tam Boyutta Gör

    Şirketin CEO'su paylaşımında takipçilerine aracın sürtünme katsayısını tahmin etmelerini istedi. Henüz şirket resmi olarak açıklamasa da yapılan tahminlere göre sürtünme katsayısı 0,21 cd gibi minivan segmentinde görülmeyecek bir değerde olabilir.

    500 kW hızlı şarj

    Aracın diğer özelliklerine baktığımızda batarya tarafında CATL tercih edilmiş. Qilin üçlü batarya paketi 500 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Böylesine yüksek şarj hızı, aracın sadece 22 dakika şarj ile 600 km yol yapabilmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında minivan sofistike otonom sürüş özelliklerine de sahip. Bu bağlamda aracın üstünde lidara yer verilmiş.

    Çinli Li Auto'nun yeni elektrikli minivanı görücüye çıktı Tam Boyutta Gör

    Li Auto Mega resmi olarak Aralık 2023'de tanıtılacak, satışa ise Ocak 2024'de başlanacak. Başlangıç fiyatının ise günümüz kuruyla 68.363 dolar olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/10/__trashed-10/ https://cnevpost.com/2023/10/18/li-auto-official-images-li-mega/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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