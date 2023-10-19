Çinli üretici Li Auto'nun yeni elektrikli minivanı görücüye çıktı

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Çin'de minivan pazarına ilginin artmasıyla rekabet kışıyor. Son olarak Li Auto firması Li Auto Mega adındayeni bir minvan tanıttı. Bu araç Pekin merkezli startup'ın birkaç hibrit modelinin ardından ilk elektrikli aracı olma niteliğini taşıyor.

Aeorodinamik tasarım

Şirketin CEO'su Li Xiang sosyal medya hesabından aracın bazı fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflarda ilk bakışta minivanın alışılmışın dışında aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ön tampondan arka cama kadar uzanan kesintisiz bir çizgi şeklindeki dizayn dikkat çekici. Ayrıca ön camın altında Hyundai Staria'dan esinlenilmiş gibi görünen ince LED şerit ve tampona konumlandırılmış farlar göze çarpıyor.

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Şirketin CEO'su paylaşımında takipçilerine aracın sürtünme katsayısını tahmin etmelerini istedi. Henüz şirket resmi olarak açıklamasa da yapılan tahminlere göre sürtünme katsayısı 0,21 cd gibi minivan segmentinde görülmeyecek bir değerde olabilir.

500 kW hızlı şarj

Aracın diğer özelliklerine baktığımızda batarya tarafında CATL tercih edilmiş. Qilin üçlü batarya paketi 500 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Böylesine yüksek şarj hızı, aracın sadece 22 dakika şarj ile 600 km yol yapabilmesine olanak sağlıyor. Bunun dışında minivan sofistike otonom sürüş özelliklerine de sahip. Bu bağlamda aracın üstünde lidara yer verilmiş.

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Li Auto Mega resmi olarak Aralık 2023'de tanıtılacak, satışa ise Ocak 2024'de başlanacak. Başlangıç fiyatının ise günümüz kuruyla 68.363 dolar olması bekleniyor.

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Çinli Li Auto'nun yeni elektrikli minivanı görücüye çıktı