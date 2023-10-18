BYD ilk 9 ayda iki kat büyüdü

BYD devasa büyüdü
Ülkemizde de faaliyetlerine başlayan Çinli BYD elektrikli araç markası, mali tablolarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayında firmanın 2.87 milyar dolar ile 3.15 milyar dolar arasında bir gelir elde edeceği ifade ediliyor. Bu da geçen yıla göre yüzde 120-yüzde 140 arasında bir büyümeyi ifade ediyor.
Sadece Eylül ayında 287 binin üzerinde araç satan BYD, bu yıl toplam araç satışını da 2.07 milyona taşıdı. Yılın tamamında firmanın 3 milyona ulaşma hedefi var. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde rekor araç satışı yaptığı tahmin ediliyor.
Bir batarya üretim firmasından otomotiv sektöründe global bir deve dönüşen BYD, Çin’in elektrikli araçlara yönelik aşırı iştahından en iyi şekilde faydalanıyor. Ayrıca hükümet programında önemli teşviklerin olması firmayı global anlamda rekabetçi yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.