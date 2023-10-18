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    BYD ilk 9 ayda iki kat büyüdü

    Otomotiv sektöründe merdivenleri ikişer üçer atlayan Çinli BYD yılın ilk 9 ayında iki kat büyümeyi başardı. Firma üçüncü çeyrekte rekor araç satışları gerçekleştirdi. 
    BYD Tam Boyutta Gör
    Ülkemiz de dahil pek çok Batılı ülke hızlı büyüyen Çin elektrikli araç sektörüne karşı çeşitli vergilerle önlem almaya çalışıyor. Bunda da hiç haksız değil. Elektrikli otomobil piyasasının lideri haline gelen Çin’in şirketleri de uçuşa geçti.

    BYD devasa büyüdü

    Ülkemizde de faaliyetlerine başlayan Çinli BYD elektrikli araç markası, mali tablolarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayında firmanın 2.87 milyar dolar ile 3.15 milyar dolar arasında bir gelir elde edeceği ifade ediliyor. Bu da geçen yıla göre yüzde 120-yüzde 140 arasında bir büyümeyi ifade ediyor.

    Sadece Eylül ayında 287 binin üzerinde araç satan BYD, bu yıl toplam araç satışını da 2.07 milyona taşıdı. Yılın tamamında firmanın 3 milyona ulaşma hedefi var. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde rekor araç satışı yaptığı tahmin ediliyor.

    Bir batarya üretim firmasından otomotiv sektöründe global bir deve dönüşen BYD, Çin’in elektrikli araçlara yönelik aşırı iştahından en iyi şekilde faydalanıyor. Ayrıca hükümet programında önemli teşviklerin olması firmayı global anlamda rekabetçi yapıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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