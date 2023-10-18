BYD ilk 9 ayda iki kat büyüdü

Tam Boyutta Gör Ülkemiz de dahil pek çok Batılı ülke hızlı büyüyen Çin elektrikli araç sektörüne karşı çeşitli vergilerle önlem almaya çalışıyor. Bunda da hiç haksız değil. Elektrikli otomobil piyasasının lideri haline gelen Çin’in şirketleri de uçuşa geçti.

BYD devasa büyüdü

Ülkemizde de faaliyetlerine başlayan Çinli BYD elektrikli araç markası, mali tablolarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayında firmanın 2.87 milyar dolar ile 3.15 milyar dolar arasında bir gelir elde edeceği ifade ediliyor. Bu da geçen yıla göre yüzde 120-yüzde 140 arasında bir büyümeyi ifade ediyor.

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Sadece Eylül ayında 287 binin üzerinde araç satan BYD, bu yıl toplam araç satışını da 2.07 milyona taşıdı. Yılın tamamında firmanın 3 milyona ulaşma hedefi var. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde rekor araç satışı yaptığı tahmin ediliyor.

Bir batarya üretim firmasından otomotiv sektöründe global bir deve dönüşen BYD, Çin’in elektrikli araçlara yönelik aşırı iştahından en iyi şekilde faydalanıyor. Ayrıca hükümet programında önemli teşviklerin olması firmayı global anlamda rekabetçi yapıyor.

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