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Tam Boyutta Gör Çinli Li Auto, elektrikli crossover modeli i8'in yol testlerinde 8 milyon kilometreyi geride bıraktıklarını açıkladı. 2025'in ikinci yarısında satışa sunulması planlanan Li i8, markanın ilk elektrikli crossover modeli olacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, yol testlerinde 8 milyon kilometreye ulaşılması 2 yıl sürdü. Li i8, bu süre zarfında Çin'in 300 farklı şehrini kapsayan rota üzerinde dayanıklılık ve performans üzerine yaz ve kış testlerine tabi tutuldu.

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Normal şartlarda Çin'de yeni bir otomobilin piyasaya sürülmesi için bu kadar uzun süre test yapılmıyor. Üreticiler, yoğun rekabetin gerisinde kalmamak için acele ediyor. Bu da aslında geçtiğimiz yıl J.D. Power'ın geçen yılki raporunda belirttiği üzere kalite problemlerinin artmasına neden oluyor.

Tam Boyutta Gör Li i8, bir elektrikli crossover'dan çok minivanı amınsatan aerodinamik bir tasarıma sahip. Rakibi olarak görülen Tesla Model X ile benzer boyutlarda olduğu ifade edilen modelde çift motor ile dört tekerlekten çekiş özelliği ve havalı süspansiyon bulunuyor.

Elektrikli model, şirketin kendi bünyesinde geliştirilen SiC (silikon karbür) güç modülüyle donatılacak. Bu sayede enerji açısından daha verimli ve sessiz bir sürüş deneyimi sunulacak modelde 5C şarj desteğiyle %10-80 dolum 10 dakika civarında gerçekleştirilebilecek.

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Çinli elektrikli araç Li i8'in yol testleri 8 milyon km'ye ulaştı