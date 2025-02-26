Lynk & Co 08, Avrupa'da 53 bin euro fiyatla satışa sunuluyor

Lynk & Co 08, markanın ilk kez The Next Day isimli konsept aracında gösterdiği yeni tasarım dilini kullanıyor. Ön tarafta "h" formundaki gündüz LED'leri ve hemen altına konumlandırılan ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor. Yan tarafta ise geniş omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve gövde rengiyle kontrast oluşturan parlak siyah detaylar göze çarpıyor.
Lynk & Co 08'in kaputu altında 161 beygir güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motor ve 160 kW'lık elektrik motoru kombine edilmiş. Dört tekerlekten çekişli versiyonda bu denkleme 156 kW'lık bir elektrik motoru daha ekleniyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.