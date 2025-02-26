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    Lynk & Co 08, Avrupa'da 53 bin euro fiyatla satışa sunuluyor

    Çinli markanın Avrupa'daki üçüncü modeli olmaya hazırlanan yeni Lynk & Co 08, şarj edilebilir hibrit sistemi ve WLTP'ye göre 200 km'ye varan saf elektrikli sürüş menzili iddiasıyla dikkat çekiyor.
    Lynk & Co 08, Avrupa'da 53 bin euro fiyatla satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Geely çatısı altındaki Lynk & Co'nun şarj edilebilir hibrit modeli Lynk&Co 08, Avrupa'da 53 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 2023 yılında Çin'de satışa sunulan modelin kümülatif satışları Ocak 2025 itibarıyla 116 bin adede yaklaşarak markanın en çok satan modeli oldu. Lynk&Co aynı başarıyı Avrupa pazarında kovalayacak.

    Lynk & Co 08, markanın ilk kez The Next Day isimli konsept aracında gösterdiği yeni tasarım dilini kullanıyor. Ön tarafta "h" formundaki gündüz LED'leri ve hemen altına konumlandırılan ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor. Yan tarafta ise geniş omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve gövde rengiyle kontrast oluşturan parlak siyah detaylar göze çarpıyor.

    Lynk & Co 08, Avrupa'da 53 bin euro fiyatla satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Otomobilin tasarımında dikkat çeken detaylardan bir tanesi de ön kapılarda yer alan Tech Totem isimli bölüm oluyor. Yan aynaların hemen altındaki bu siyah alan, kamera ve sensörleri bir araya getirmek için kullanılmış. Bu arada belirtmeden geçmeyelim, Lynk & Co 08; 4820 mm uzunluğa, 1915 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2848 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu BMW X3'ten 6,5 cm daha uzun bir araç yapıyor.

    Lynk & Co 08'in kaputu altında 161 beygir güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motor ve 160 kW'lık elektrik motoru kombine edilmiş. Dört tekerlekten çekişli versiyonda bu denkleme 156 kW'lık bir elektrik motoru daha ekleniyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

    Lynk & Co 08, Avrupa'da 53 bin euro fiyatla satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa için batarya verileri henüz belli değil ancak WLTP'ye göre 200 km'ye varan saf elektrikli sürüş menzili gibi bir iddia söz konusu. Lynk & Co, bunun Avrupa pazarında satılan PHEV modeller arasındaki en yüksek değer olduğunun altını çiziyor. Hızlı şarj ile bataryanın %10-80 doluma ulaşması 33 dakika sürüyor.
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