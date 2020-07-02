Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300

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Çin pazarındaki SAIC-GM-Wuling ortaklığına ait markalardan biri olan Baojun, şehir içi kullanım odaklı ucuz elektrikli araç ailesine yeni bir üye kazandırdı. Baojun E300, Çin’de 9 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Küçük boyutlarıyla dikkat çeken Baojun E300’de arka tekerleklere güç veren, 40 kW (54 beygir) ve 150 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, E300’ün maksimum 100 km/s hıza çıkabilmesini sağlıyor. 31.9 kWh bataryaya sahip olan elektrikli aracın menzili NEDC’ye göre 305 kilometre. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryayı 1 saatte yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Standart bir prizden şarj edildiğinde bataryanın tam doluma ulaşması 15 saat sürüyor.

Baojun E300’ün bir de E300 Plus adı verilen farklı bir versiyonu bulunuyor. Söz konusu iki araç arasındaki tek fark ölçüleri ve yolcu kapasitesi. E300’ün uzunluğu 2625 mm, genişliği 1647 mm, yüksekliği 1588 mm, aks mesafesi ise 1750 mm olarak ölçülüyor. Söz konusu model, sürücü dahil olmak üzere iki veya üç kişilik kabin düzeniyle satın alınabiliyor.

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Boyutları biraz daha büyük olan E300 Plus’ın ise 2894 mm uzunluğa, 1655 mm genişliğe, 1595 mm yüksekliğe ve 2020 mm aks mesafesine sahip gövdesiyle standart versiyona göre biraz daha geniş bir iç mekan ve dört kişilik oturma düzeni sunuyor. Söz konusu modellerle ilgili sürüş kalitesi ve konfor hakkındaki endişeleri yok etmek isteyen Çinli marka, önde McPherson bağımsız süspansiyona arkada ise çift salıncaklı bağımsız süspansiyona yer verildiğinin altını çiziyor.

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Mini elektrikli araçlarının güvenlik konusuna da değinen Baojun, gövdelerinin yüzde 80’inin yüksek mukavemetli çelikten yapıldığını, bataryanın da ekstra çelikle çevrelendiğini ve kaza anında ekstra güvenlik sağlamak adına aktif güç kapatma sistemiyle donatıldığını belirtiyor. Ayrıca kabinde sürücü ve ön yolcu için iki hava yastığı bulunuyor.

Baojun E300’ün fiyatı 9 bin dolardan, E300 Plus’ın fiyatı ise 9 bin 880 dolardan başlıyor. Bu baz fiyatlarla alınan araçlarda alüminyum jantlar, dokunmatik düğmelere sahip direksiyon, dijital gösterge paneli ve dört yönlü ayarlanabilir ön koltuklar standart olarak sunuluyor. Navigasyon ve sesli komut sistemi gibi pek çok özellik ise üst paketlerde yer alıyor.

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