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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300

    Baojun, şehir içi kullanıma yönelik ucuz elektrikli araçlarına bir yenisini ekledi. Baojun E300 isimli araç, E300 Plus adı verilen biraz daha büyük versiyonuyla birlikte Çin'de satışa sunuldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300
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    Çin pazarındaki SAIC-GM-Wuling ortaklığına ait markalardan biri olan Baojun, şehir içi kullanım odaklı ucuz elektrikli araç ailesine yeni bir üye kazandırdı. Baojun E300, Çin’de 9 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

    Küçük boyutlarıyla dikkat çeken Baojun E300’de arka tekerleklere güç veren, 40 kW (54 beygir) ve 150 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, E300’ün maksimum 100 km/s hıza çıkabilmesini sağlıyor. 31.9 kWh bataryaya sahip olan elektrikli aracın menzili NEDC’ye göre 305 kilometre. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryayı 1 saatte yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Standart bir prizden şarj edildiğinde bataryanın tam doluma ulaşması 15 saat sürüyor.

    Baojun E300’ün bir de E300 Plus adı verilen farklı bir versiyonu bulunuyor. Söz konusu iki araç arasındaki tek fark ölçüleri ve yolcu kapasitesi. E300’ün uzunluğu 2625 mm, genişliği 1647 mm, yüksekliği 1588 mm, aks mesafesi ise 1750 mm olarak ölçülüyor. Söz konusu model, sürücü dahil olmak üzere iki veya üç kişilik kabin düzeniyle satın alınabiliyor.

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    Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300
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    Boyutları biraz daha büyük olan E300 Plus’ın ise 2894 mm uzunluğa, 1655 mm genişliğe, 1595 mm yüksekliğe ve 2020 mm aks mesafesine sahip gövdesiyle standart versiyona göre biraz daha geniş bir iç mekan ve dört kişilik oturma düzeni sunuyor. Söz konusu modellerle ilgili sürüş kalitesi ve konfor hakkındaki endişeleri yok etmek isteyen Çinli marka, önde McPherson bağımsız süspansiyona arkada ise çift salıncaklı bağımsız süspansiyona yer verildiğinin altını çiziyor.

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    Mini elektrikli araçlarının güvenlik konusuna da değinen Baojun, gövdelerinin yüzde 80’inin yüksek mukavemetli çelikten yapıldığını, bataryanın da ekstra çelikle çevrelendiğini ve kaza anında ekstra güvenlik sağlamak adına aktif güç kapatma sistemiyle donatıldığını belirtiyor. Ayrıca kabinde sürücü ve ön yolcu için iki hava yastığı bulunuyor.

    Baojun E300’ün fiyatı 9 bin dolardan, E300 Plus’ın fiyatı ise 9 bin 880 dolardan başlıyor. Bu baz fiyatlarla alınan araçlarda alüminyum jantlar, dokunmatik düğmelere sahip direksiyon, dijital gösterge paneli ve dört yönlü ayarlanabilir ön koltuklar standart olarak sunuluyor. Navigasyon ve sesli komut sistemi gibi pek çok özellik ise üst paketlerde yer alıyor.



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    Whippoorwill 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Bizim ülkemize de gelir umarım. 60-70 bin TL bandı çok boş kaldı.

    Edit: Fiyat aralığı dùzenlendi.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Mugetsuga 6 gün Whippoorwill
    60-70 iyimser olmuş 90-100 arasına yerleşir gelirse
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Togg yerine böyle bir araç daha mantıklı olurdu hemde çok daha mantıklı olurdu .fiyatta 80 bin bandında olsa tadından yenmezdi. bizim ihtiyaçlar belli işe git gel çarşıya pazara git gel. gayet mantıklı ve olması gereken bir araç olmuş İnşallah türkiyeye gelmesi umuduyla şahsen 90bin 110 bin bandında gene çok satar kredide çıkarsa piyasayı kasıp kavurur
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    DH Misafiri 3 gün
    Vergiyle 18 bin dolar olur.30bin liraya Hacı Murat buna <br /><br />100 çeker.o yüzden deymez abi.
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    V2 (Vince ) 3 gün (düzenlendi)
    batarya maliyetleri düşürebilseler elektrikli araçlar içten yanmalı araçların yarı fiyatı olacak. 5 seneye çözerler o işi. Elektrikli araçlar hem sessiz hemde daha bakımı kolay. Umarım klasik motorlu tenekelerden kurtuluruz en yakın zamanda.
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    TheJudgé 4 gün
    Elektrikli bisiklet bile alamiyoruz bunu nasil alicaz
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    kartal172 (Cemil ) 4 gün
    Yol yabtı köprü yabtı :))
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 gün
    Çok çirkin ayrıca 9 k dolar çok bence
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    vegisiz hali 63bin tl. Birde vergi 124 bin tl rahat 125e satarlar bizim burada bunu
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    MaDMaxiBo 6 gün çağrı yılmaz
    elektrikli araçlarda vergi % 18 kdv + % 5 ya da 15 olması lazım ötv var, yani maksimum % 35 vergi veya % 23 ...

    63 bine eklerseniz 77 bin olur en iyi ihtimalle 80 bine satılabilir. ama GELMEZ muhtemelen.
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    symbiat (symbiat karalama) 6 gün
    ise gidip gelmek icin yada sehir icinde herhangi bir yere gidip gelmek icin bence cok mantikli bir arac, 70 bin liradan bugun satilsa ulkemizde, kosa kosa gider alirim vallahi, en azinda trafikte dur kalkta havaya ucup giden akar yakiti dusenecek olursak, elektrikli kopakt arac bece cok ama cok mantikli, super bir city-car konsepti
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    erka1907 6 gün
    elektrikli araç piline yeni haraç kondu, 9 bin dolarlık araç en iyi ihtimalle 150 bine gelir güzel ülkeme.
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    MaDMaxiBo 6 gün erka1907
    yeni haraç dediğiniz yüzde 1 li bişeyler değil miydi ? göz ucuyla baktım da öyle gördüm ben. fiyatı etkilemez öyle ise ama !
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 6 gün erka1907
    O konulan vergi çok farklı bir alan için tam araçlarla ilgisi yok. Devlet kısaca o vergide şunu getiriyor, burada araç üretiyorsan bataryayı bitmiş ve paketlenmiş halde alma, hücre ithal et sen paketlemesini ve yazılımını yap.

    Bu bizim aleyhimize ya da tüketici aleyhine bir düzenleme değil, konuyu anlamayan bir moderatör anlamadan konu açıyor ve maalesef bu durum böyle kar topu gibi büyüyor.

    Bugün ülkemizde elektrikli otobüs ve minibüs üreten firmalarımız mevcut, örneğin Temsa yurtdışından hücre ithal ederek burada paketleme yaparak ve yazılımını oluşturarak onu batarya paketi haline getiriyor. Bozankaya aynı şekilde, karsan jest için bmw'den alıyor ancak atak için kendi paketliyor bildiğim kadarıyla vs. vs.

    Bir batarya maliyetini düşündüğünüzde bunun yaklaşık olarak üçte biri ham madde, üçte biri hücre haline getirme ve kalan üçte biri de paketleme ve yazılım. Yurt içinde ham madde ve hücre konusunda sıkıntılarımız var ancak paketleme ve yazılımını gerçekleştirebiliriz. Örneğin 100 bin dolarlık bir bataryanın tamamını ithal etmek yerine 33 bin dolarlık katma değerin burada üretilmesi mantıklı olan değil mi?

    Yapılmak istenen bu, ağır batarya paketleri tam olarak ithal edilmek yerine burada paketlensin biz katma değerin en azından bir kısmını içeride oluşturalım. Bu konuda zaten herhangi bir sıkıntı yok, toyota'da paketleme konusunda panasonic ile anlaşma sağladı mesela, Türkiye'ye gelecek hücreler burada paketlenecek.
    Yanıtla +2
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün
    Tam bayan ve yaşlı arabası olmuş. Kaliteli bir şey ise piyasada tutunabilir
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    9581 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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