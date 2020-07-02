Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi

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Suzuki, yakında Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) SUV modelini tanıttı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iki üretici arasındaki anlaşma kapsamında RAV4 PHEV’i temel alan Suzuki Across, ön bölümündeki kozmetik dokunuşlar sayesinde kendini belli ediyor. Bu alanda ince LED farlar, büyük bir altıgen ızgara ve sis farlarını çevreleyen, ızgarayla aynı detaylara sahip sahte hava girişleri dikkat çekiyor. Yine Suzuki Across’u ikizinden ayırt etmemizi sağlayan alaşım jantların çapı da 19 inç. İç mekanda ise direksiyondaki Suzuki logosu ve dijital gösterge paneli dışında neredeyse her şey aynı.

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Konu sadece logo ve ufak bir tasarım değişikliği olunca haliyle kaputun altındaki motor seçeneği de aynı oluyor. Bu kapsamda Suzuki Across’ta da 173 beygirlik 2.5 litre dört silindirli benzinli ünite, iki elektik motoru ve 18.1 kWh’lık batarya kombinasyonundan oluşan bir sistem bulunuyor. Öndeki elektrik motoru 180 beygir, arkadaki ise 54 beygir güç üretiyor. Suzuki aracın toplam gücünü açıklamadı fakat biz bu kombinasyonun 302 beygir güç ürettiğini RAV4’ten biliyoruz.

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Japon markanın iddiasına göre Suzuki Across, saf elektrikli sürüş modunda WLTP’ye göre 75 kilometre menzil sunuyor. Araçta bulunan E-Four adındaki elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi, tork dağılımının ön/arka akslar arasında 100:00 ve 20:80 oranları arasında değişmesine imkan veriyor. Bunun yanı sıra şarj edilebilir hibrit SUV’da kaygan yüzeylerde mümkün olan en iyi kontrol ve tutunmayı sağlayan Trail Mode’da bulunuyor.

Çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, dinamik radar hız sabitleyici ve arka çapraz trafik uyarısı gibi sürüş asistan teknolojilerine sahip Suzuki Across önümüzdeki sonbaharda Avrupa’da satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

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