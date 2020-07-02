Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi

    Toyota ve Suzuki arasındaki anlaşma kapsamında RAV4'ün şarj edilebilir hibrit versiyonu temel alınarak üretilen Suzuki Across önümüzdeki aylarda Avrupa'da satışa çıkacak.
    1 hf.
    4,8b
    1
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi
    Tam Boyutta Gör

    Suzuki, yakında Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) SUV modelini tanıttı.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi iki üretici arasındaki anlaşma kapsamında RAV4 PHEV’i temel alan Suzuki Across, ön bölümündeki kozmetik dokunuşlar sayesinde kendini belli ediyor. Bu alanda ince LED farlar, büyük bir altıgen ızgara ve sis farlarını çevreleyen, ızgarayla aynı detaylara sahip sahte hava girişleri dikkat çekiyor. Yine Suzuki Across’u ikizinden ayırt etmemizi sağlayan alaşım jantların çapı da 19 inç. İç mekanda ise direksiyondaki Suzuki logosu ve dijital gösterge paneli dışında neredeyse her şey aynı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak

    Konu sadece logo ve ufak bir tasarım değişikliği olunca haliyle kaputun altındaki motor seçeneği de aynı oluyor. Bu kapsamda Suzuki Across’ta da 173 beygirlik 2.5 litre dört silindirli benzinli ünite, iki elektik motoru ve 18.1 kWh’lık batarya kombinasyonundan oluşan bir sistem bulunuyor. Öndeki elektrik motoru 180 beygir, arkadaki ise 54 beygir güç üretiyor. Suzuki aracın toplam gücünü açıklamadı fakat biz bu kombinasyonun 302 beygir güç ürettiğini RAV4’ten biliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı"

    Japon markanın iddiasına göre Suzuki Across, saf elektrikli sürüş modunda WLTP’ye göre 75 kilometre menzil sunuyor. Araçta bulunan E-Four adındaki elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi, tork dağılımının ön/arka akslar arasında 100:00 ve 20:80 oranları arasında değişmesine imkan veriyor. Bunun yanı sıra şarj edilebilir hibrit SUV’da kaygan yüzeylerde mümkün olan en iyi kontrol ve tutunmayı sağlayan Trail Mode’da bulunuyor.

    Çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, dinamik radar hız sabitleyici ve arka çapraz trafik uyarısı gibi sürüş asistan teknolojilerine sahip Suzuki Across önümüzdeki sonbaharda Avrupa’da satışa sunulacak. Fiyatı ise henüz belli değil.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 6 gün
    ABD de en çok satılan SUV iken bizim ülkede 2.5 dan kaybediyor 1.6 hibrit yap toyota bak nasıl satılıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 1 hf.
    2.5 dedin kaybettin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    2,5 silindirden sonrasını okumadım bizim ülkede hayal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    2,5 silindirden sonrasını okumadım bizim ülkede hayal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 1 hf.
    Suzuki Vitara fiyatına RAV4 kalitesi sunacaksa benim gönlümü çaldı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 1 hf.
    Amblemi şökmüş kendininkini takmış 👏👏
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor 6 gün Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor 6 gün OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı 6 gün Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma 6 gün Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı 6 gün Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor 6 gün Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı 6 gün Dev ekranlı Honor X10 Max tanıtıldı 6 gün Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi 1 hf. Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı 1 hf. Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300 1 hf. Şarjlı Dikey Süpürgelerin Öne Çıkan 5 Özelliği 1 hf. Tesla, Toyota'yı geçerek "en değerli otomobil markası" oldu 1 hf. Güvenlik açığı ortaya çıkan TikTok'a Türkiye'den soruşturma başlatıldı 1 hf. Crysis Remastered ertelendi 1 hf. SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı 1 hf. Değişmem dediğim iPhone 11, peki ya şimdi? 1 hf. Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü 1 hf. Qualcomm, akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 platformunu duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi Sonraki Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı 1 hf. AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor 1 hf. Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor 1 hf. Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı 1 hf. Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz) 1 hf. Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi 1 hf. 7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu 1 hf. Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar belli oldu 1 hf. WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi 1 hf. Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo 1 hf. Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma! 1 hf. Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı 1 hf. MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı 1 hf. Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek 1 hf. Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir 1 hf. Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı 1 hf. Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti 1 hf. Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor 1 hf. 2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi