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    Çinli minik elektrikli araba Kaiyi Shiyue tanıtıldı: 300 km'ye kadar menzil sunuyor

    Chery'nin de hissedarları arasında bulunduğu Çinli marka Kaiyi, yeni elektrikli modeliyle şehir içi mobiliteyi hedefliyor. Dört kişilik minik elektrikli araba, 300 km'ye kadar menzil sunuyor
    Çinli minik elektrikli araba Kaiyi Shiyue tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli minik elektrikli arabalara bir yenisi ekleniyor. 2014 yılında Chery çatısı altında kurulan ve hala Chery'nin yüzde 18'ine sahip olduğu Kaiyi, yeni elektrikli arabası Shiyue ile karşımızda. Markaya göre bu isim, yaşam arayışını, sadeliği ve hayata olan sevgiyi simgeliyor.

    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığında yer alan bilgilere göre, Kaiyi Shiyue, 3360 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe ve 1605 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2160 mm. Yuvarlak hatlara sahip modelin ön yüzünde üçgen şekilli farlar ve panjuru anımsatan geniş panel dikkat çekiyor.

    Yan taraftan bakıldığında ise farların ucundan arkaya kadar uzanan güçlü omuz çizgisi ve gizli kapı kolları hemen dikkat çekiyor. Çift renkli aerodinamik jantlara sahip modelin arka sütunundaki tasarım ise bizlere Smart'ın yeni modellerini anımsatıyor. Diğer sütunların da siyah olduğu bu tasarım, tavan çizgisine havada süzülüyormuş hissi veriyor.

    Çinli minik elektrikli araba Kaiyi Shiyue tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Minik elektrikli arabanın içinde 2+2 oturma düzenine yer veriliyor. Mavi ve pembe kombinasyonuna yer verilen alanda küçük bir dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş. Merkezdeki ekranın hemen altında havalandırma menfezleri ve klima kontrolleri yer alıyor. İki kollu direksiyon simidine sahip modelde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği de bulunuyor.

    Kaiyi Shiyue, 35 ve 40 kW olmak üzere iki farklı güç seçeneğine sahip. Son hızı 100 km/s olan modelde lityum demir fosfat batarya paketi kullanılıyor. Farklı batarya seçenekleri, otomobile CLTC normuna göre 155 km, 210 km veya 301 km sürüş menzili sağlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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