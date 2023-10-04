Çinli minik elektrikli araba Kaiyi Shiyue tanıtıldı: 300 km'ye kadar menzil sunuyor

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığında yer alan bilgilere göre, Kaiyi Shiyue, 3360 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe ve 1605 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2160 mm. Yuvarlak hatlara sahip modelin ön yüzünde üçgen şekilli farlar ve panjuru anımsatan geniş panel dikkat çekiyor.
Yan taraftan bakıldığında ise farların ucundan arkaya kadar uzanan güçlü omuz çizgisi ve gizli kapı kolları hemen dikkat çekiyor. Çift renkli aerodinamik jantlara sahip modelin arka sütunundaki tasarım ise bizlere Smart'ın yeni modellerini anımsatıyor. Diğer sütunların da siyah olduğu bu tasarım, tavan çizgisine havada süzülüyormuş hissi veriyor.
Kaiyi Shiyue, 35 ve 40 kW olmak üzere iki farklı güç seçeneğine sahip. Son hızı 100 km/s olan modelde lityum demir fosfat batarya paketi kullanılıyor. Farklı batarya seçenekleri, otomobile CLTC normuna göre 155 km, 210 km veya 301 km sürüş menzili sağlıyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.