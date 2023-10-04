Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi: İşte tasarımı

Suzuki tarafından yayınlanan görüntülere baktığımızda Swift'in ön kısmında dikkate değer değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Farklı bir kaput, daha kompakt ızgara ve modernize edilmiş farlar dikkat çekiyor. Ayrıca ön ızgarda yer alan Suzuki logosu da ızgaranın üzerine taşınmış.
Sürücü destek sistemleri genişliyor
Yan aynaların alt kısımlarında yerleşik kameralar bulunuyor. Bundan sürücü destek sistemlerinin daha kapsamlı hale geleceğini anlayabiliriz. Ayrıca ön çamurlukta aracın hibrit motor kullandığını gösteren ufak bir plaka yer alıyor.
Arka kısımda ilk dikkat çeken detay tampon tasarımının daha sportif hale gelmesi. Yanlardan gelen karakter çizgisi, revize edilmiş arka lambaların üzerinden geçerek devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak yeni nesil Swift'in yenilenmiş alaşım jantlarla donatıldığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.