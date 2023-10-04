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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi: İşte tasarımı

    Japon otomobil üreticisi Suzuki yeni nesil Swift'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösterdi. Şirket ay sonunda Japonya Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkacak otomobilin fotoğraflarını yayınladı.
    Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Suzuki kompakt hatchback segmentinde yer alan yeni nesil Swift'in ilk görüntülerini yayınladı. Japon otomobil üreticisi aracı "Swift Concept" olarak adlandırsa da üretime oldukça yakın olduğu ifade eidliyor. Ekim sonunda görücüye çıkacak modelin 2024'te piyasaya sürüleceğini belirtelim.

    Suzuki tarafından yayınlanan görüntülere baktığımızda Swift'in ön kısmında dikkate değer değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Farklı bir kaput, daha kompakt ızgara ve modernize edilmiş farlar dikkat çekiyor. Ayrıca ön ızgarda yer alan Suzuki logosu da ızgaranın üzerine taşınmış.

    Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Sürücü destek sistemleri genişliyor

    Yan aynaların alt kısımlarında yerleşik kameralar bulunuyor. Bundan sürücü destek sistemlerinin daha kapsamlı hale geleceğini anlayabiliriz. Ayrıca ön çamurlukta aracın hibrit motor kullandığını gösteren ufak bir plaka yer alıyor.

    Arka kısımda ilk dikkat çeken detay tampon tasarımının daha sportif hale gelmesi. Yanlardan gelen karakter çizgisi, revize edilmiş arka lambaların üzerinden geçerek devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak yeni nesil Swift'in yenilenmiş alaşım jantlarla donatıldığını da belirtelim.

    Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Mevcut nesil Suzuki Swift, 2016 yılında tanıtılmıştı, bu nedenle şirket büyük olasılıkla 2024 için modelde büyük bir güncelleme yapmayı planlıyor. Aracın karşımızda duran üretime en yakın versiyonu 26 Ekim ile 5 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek Japonya Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkacak
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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