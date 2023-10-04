Tam Boyutta Gör Suzuki kompakt hatchback segmentinde yer alan yeni nesil Swift'in ilk görüntülerini yayınladı. Japon otomobil üreticisi aracı "Swift Concept" olarak adlandırsa da üretime oldukça yakın olduğu ifade eidliyor. Ekim sonunda görücüye çıkacak modelin 2024'te piyasaya sürüleceğini belirtelim.

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Suzuki tarafından yayınlanan görüntülere baktığımızda Swift'in ön kısmında dikkate değer değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Farklı bir kaput, daha kompakt ızgara ve modernize edilmiş farlar dikkat çekiyor. Ayrıca ön ızgarda yer alan Suzuki logosu da ızgaranın üzerine taşınmış.

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Sürücü destek sistemleri genişliyor

Yan aynaların alt kısımlarında yerleşik kameralar bulunuyor. Bundan sürücü destek sistemlerinin daha kapsamlı hale geleceğini anlayabiliriz. Ayrıca ön çamurlukta aracın hibrit motor kullandığını gösteren ufak bir plaka yer alıyor.

Arka kısımda ilk dikkat çeken detay tampon tasarımının daha sportif hale gelmesi. Yanlardan gelen karakter çizgisi, revize edilmiş arka lambaların üzerinden geçerek devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak yeni nesil Swift'in yenilenmiş alaşım jantlarla donatıldığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Mevcut nesil Suzuki Swift, 2016 yılında tanıtılmıştı, bu nedenle şirket büyük olasılıkla 2024 için modelde büyük bir güncelleme yapmayı planlıyor. Aracın karşımızda duran üretime en yakın versiyonu 26 Ekim ile 5 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek Japonya Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkacak

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Yeni nesil Suzuki Swift'ten ilk fotoğraflar geldi: İşte tasarımı