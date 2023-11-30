Çinli Neta'nın Tayland'daki fabrikası üretime başladı

Tam Boyutta Gör Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de Neta U isimli elektrikli SUV modelini satmaya hazırlanan Çinli Neta'nın deniz aşırı pazarlardaki ilk fabrikası Tayland'da faaliyete geçiyor. Hozon Auto çatısı altında faaliyet gösteren markanın Tayland fabrikası bugün üretime başladı.

Neta'nın Tayland fabrikası yıllık 20 bin adet araç üretme kapasitesine sahip. Fabrikanın birincil amacı, firmanın trafiğin soldan aktığı ülkelerdeki gücünü artırmak olacak. Söz konusu fabrikada şimdilik sadece Neta Aya isimli model üretiliyor. Modelin bu pazardaki ismi Neta V-II olarak değiştirilmiş. Neta Aya, U modelinin altında konumlanan bir elektrikli B-SUV ve Türkiye'ye de gelecek.

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Çinli marka, 2023'ün ilk 10 aylık döneminde Tayland'da 10.565 adet satış gerçekleştirmiş. Yıl sonunda bu sayının 13 bin adede ulaşması bekleniyor. Buradaki fabrika, Tayland ve Malezya, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerin yer aldığı ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesine araç tedarik edecek.

Neta önümüzdeki yıl 50 küresel pazara giriş yapmayı ve deniz aşırı ülkelerdeki satışlarını 100 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor.

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