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    Çinli Neta'nın Tayland'daki fabrikası üretime başladı

    Önümüzdeki yıl içerisinde 50 küresel pazara açılmayı planlayan Çinli Neta, Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik Tayland fabrikasını bugün faaliyete geçirdi.         
    Çinli Neta'nın Tayland'daki fabrikası üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de Neta U isimli elektrikli SUV modelini satmaya hazırlanan Çinli Neta'nın deniz aşırı pazarlardaki ilk fabrikası Tayland'da faaliyete geçiyor. Hozon Auto çatısı altında faaliyet gösteren markanın Tayland fabrikası bugün üretime başladı.

    Neta'nın Tayland fabrikası yıllık 20 bin adet araç üretme kapasitesine sahip. Fabrikanın birincil amacı, firmanın trafiğin soldan aktığı ülkelerdeki gücünü artırmak olacak. Söz konusu fabrikada şimdilik sadece Neta Aya isimli model üretiliyor. Modelin bu pazardaki ismi Neta V-II olarak değiştirilmiş. Neta Aya, U modelinin altında konumlanan bir elektrikli B-SUV ve Türkiye'ye de gelecek.

    Çinli marka, 2023'ün ilk 10 aylık döneminde Tayland'da 10.565 adet satış gerçekleştirmiş. Yıl sonunda bu sayının 13 bin adede ulaşması bekleniyor. Buradaki fabrika, Tayland ve Malezya, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerin yer aldığı ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesine araç tedarik edecek.

    Neta önümüzdeki yıl 50 küresel pazara giriş yapmayı ve deniz aşırı ülkelerdeki satışlarını 100 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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