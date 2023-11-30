Çinli Neta'nın Tayland'daki fabrikası üretime başladı

Neta'nın Tayland fabrikası yıllık 20 bin adet araç üretme kapasitesine sahip. Fabrikanın birincil amacı, firmanın trafiğin soldan aktığı ülkelerdeki gücünü artırmak olacak. Söz konusu fabrikada şimdilik sadece Neta Aya isimli model üretiliyor. Modelin bu pazardaki ismi Neta V-II olarak değiştirilmiş. Neta Aya, U modelinin altında konumlanan bir elektrikli B-SUV ve Türkiye'ye de gelecek.
Çinli marka, 2023'ün ilk 10 aylık döneminde Tayland'da 10.565 adet satış gerçekleştirmiş. Yıl sonunda bu sayının 13 bin adede ulaşması bekleniyor. Buradaki fabrika, Tayland ve Malezya, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerin yer aldığı ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesine araç tedarik edecek.
Neta önümüzdeki yıl 50 küresel pazara giriş yapmayı ve deniz aşırı ülkelerdeki satışlarını 100 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.