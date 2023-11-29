Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda, elektrikli motosiklet pazarında hedef büyüttü

    Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Honda, ‘Elektrikli Vizyonu’ doğrultusunda elektrikli motosiklet faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı.                
    Honda, elektrikli motosiklet pazarında hedef büyüttü Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklama kapsamında 2030 yılında elektrikli motosikletlerinin küresel satış hedefi 500 binlik artış ile 4 milyon adet olarak güncellendi. Böylece Honda’nın 2020 yılında başlayan elektrikli motosiklet yatırımları 2030 yılında toplam 500 milyar yene (yaklaşık 3,4 milyar dolara) ulaşacak.

    Elektrikli motosiklet çalışmalarına hız kazandırarak Çin’de Cube: ve Japonya ile Avrupa’da EM1 e: modellerini satışa sunan Honda, Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilediği ilk elektrikli scooter modeli Honda SC e:’yi 2025 yılında kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Buna paralel olarak Supersport, Naked, Offroad gibi farklı motosiklet segmentleri dahil olmak üzere 2030 yılına kadar Honda’nın 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtılacak.

    Motosiklet üretimindeki bilgi birikimi ve tecrübesi ile içten yanmalı motosikletlerin gelişimi konusunda öncü markalardan biri olan Honda, elektrifikasyon çalışmaları için de güçlü yönlerinden faydalanacak. Bu kapsamda modüler bir platform kullanacağını açıklayan Honda, bu platform ile müşterilerin elektrikli motosikletlerindeki ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretecek.

    Her geçen gün motosiklet kullanıcıları için daha da önem kazanan bağlanabilirlik özellikleri de Honda mühendisleri tarafından elektrikli motosiklet modellerinde geliştirilmeye devam edecek. Bu doğrultuda Türkiye’deki bazı modellerinde de sunulan donanımlardan biri olan Honda RoadSync bağlantı özelliği geliştirilerek 2024 yılında önerilerde bulunabilen ve navigasyon işlevi içeren yeni bir bilgi-eğlence sistemi kullanıma sunulacak. Bağlanabilirlik özelliklerinin yanı sıra 2026 yılında satışa sunulacak yeni Honda modellerinde Telematik Kontrol Ünitesi (TCU) kurularak bağlantı özellikleri güçlenecek.

    Honda, elektrikli motosiklet pazarında hedef büyüttü
    Elektrikli motosikletlerin odak noktalarından biri olan batarya konusunda da ihtiyaca yönelik ürünleri geliştirmek için mühendislik çalışmalarına devam eden Honda, hali hazırda kullanılan üçlü lityum iyon bataryalara ek olarak 2025 yılında lityum ferro-fosfat (LFP) bataryaları kullanıma sunmak için araştırmalarını sürdürdüğünü de açıkladı.

    Honda, motosiklet üretimindeki dönüşüm kapsamında; 2030 yılına kadar bataryası kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli modellere göre değiştirilebilir bataryalı modellerin üretim maliyetini yüzde 50 azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Bu hedef kapsamında elektrikli modellerin üretimi için öncelikle içten yanmalı motosikletlerin üretildiği fabrikalardaki altyapı kullanılacak.

    2030 yılı için açıklanan 4 milyon adetlik elektrikli motosiklet satış hedefi kapsamında ise 2027 yılından itibaren elektrikli motosiklet üretimine yönelik özel tesisler faaliyete başlayacak. Modüler platformlarının kullanılacağı tesislerde montaj hattı uzunluğu, geleneksel üretime göre yüzde 40 oranında azalacak. Özel üretim tesisleri ile yıllık 1 milyon adetlik üretim kapasitesi ile 50 milyar yen (yaklaşık 340 milyon dolar) yatırım gerçekleştirilecek.

    Global alanda büyük bir tüketici kitlesine hitap eden Honda, veriye dayalı olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek hem içten yanmalı hem de elektrikli modelleri ile güvenlik başta olmak üzere birçok yönden üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için çalıştığına dikkat çekti. Bu doğrultudaki ilk adımlarından biri olarak Honda, elektrikli motosiklet satın almak isteyen müşterileri için dijital satışı hayata geçirmeyi planlarken; bayilerindeki satış kanalları ile entegre bir sistemi uygulayacak.

    Küresel satış ağında 30 binden fazla bayi bulunan Honda ayrıca Hindistan, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ve diğer ülkelerin büyük şehirlerinde müşterilerine yönelik olarak elektrikli motosiklet modelleri için “Hayallerin Gücü” sloganından hareketle ‘Deneyim Merkezleri’ kurmayı hedeflediğini de açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tapuda evin değerinin az gösterilmesi forum clenbuterol nedir türk telekom internet sürekli kopuyor daf xf 480 kullanıcı yorumları chery tiggo 7 pro yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız