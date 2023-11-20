Çinli otomobil markası Hozon Neta Türkiye'ye geliyor

- Neta U, Aralık ayında Türkiye'de!
- Ardından Neta GT, Neta Aya ve Neta S gelecek
- Carver markası ile farklı bir mobilite deneyimi
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Neta U, Aralık ayında Türkiye'de!
Hozon Neta, ilk olarak yüzde yüz elektrikli kompakt SUV modeli Neta U ile Avrupa’dan önce Türkiye yollarıyla buluşuyor. Aralık ayı itibarıyla satışa sunulacak olan Neta U, dünyanın en iyi batarya üreticilerinden CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunarken, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor.
V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek kamp, doğal afet gibi durumlarda farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV’da, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, kaliteli materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok pasif ve aktif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı açıklanıyor.
Ardından Neta GT, Neta Aya ve Neta S gelecek
L4+ otonom sürüş desteği, fütüristik tasarım öğeleri, 21 hoparlörlü ses sistemi gibi birçok özellikle donatılan hiper sedan modeli Neta S ise 2025 yılında ürün gamına dahil olacak. Bu modelin 0’dan 100 km/s hızlanma verisi ise sadece 3,9 saniye olarak belirtiliyor.
Carver markası ile farklı bir mobilite deneyimi
Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise Dynamic Vehicle Control sistemi sayesinde Tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda belli bir açıda yana yatabilmesi ve böylelikle çok daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlaması oluyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.