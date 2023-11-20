Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli otomobil markası Hozon Neta Türkiye'ye geliyor

    Aralık ayı itibarıyla %100 elektrikli Neta U modeliyle Türkiye yollarıyla buluşacak olan Çinli marka Hozon Neta, 2024'te elektrikli coupe ve B-SUV modelleriyle ürün gamını genişletecek.
    Çinli otomobil markası Hozon Neta Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına Çin akını devam ediyor. Kısa süre önce duyurusu yapılan SWM'nin ardından Hozon Neta markasının da Türkiye pazarında satışa sunulacağı açıklandı. Hozon Neta, ülkemizde Gürses Grup'un GRS Automobility şirketi tarafından temsil edilecek.

    Neta U, Aralık ayında Türkiye'de!

    Hozon Neta, ilk olarak yüzde yüz elektrikli kompakt SUV modeli Neta U ile Avrupa’dan önce Türkiye yollarıyla buluşuyor. Aralık ayı itibarıyla satışa sunulacak olan Neta U, dünyanın en iyi batarya üreticilerinden CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunarken, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor.

    V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek kamp, doğal afet gibi durumlarda farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV’da, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, kaliteli materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok pasif ve aktif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U’nun C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı açıklanıyor.

    Ardından Neta GT, Neta Aya ve Neta S gelecek

    Çinli otomobil markası Hozon Neta Türkiye'ye geliyor
    Neta U’nun ardından gelecek Neta GT ise 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkabilen safkan bir elektrikli coupe olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Yine aynı dönemde satışa çıkması beklenen Neta AYA ise küçük ailelerin gündelik hayatını kolaylaştıracak B segmenti bir SUV olarak konumlandırılıyor.

    L4+ otonom sürüş desteği, fütüristik tasarım öğeleri, 21 hoparlörlü ses sistemi gibi birçok özellikle donatılan hiper sedan modeli Neta S ise 2025 yılında ürün gamına dahil olacak. Bu modelin 0’dan 100 km/s hızlanma verisi ise sadece 3,9 saniye olarak belirtiliyor.

    Carver markası ile farklı bir mobilite deneyimi

    Çinli otomobil markası Hozon Neta Türkiye'ye geliyor
    Kayak sporundaki “carving” kelimesinden ilham alarak Hollanda’da 1994 yılında serüvenine başlayan Carver markası da GRS Automobility’nin önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunmaya başlayacağı bir diğer marka olarak öne çıkıyor. Şehir içi yolculukları pratik hale getiren Carver, kompakt boyutları ve 1+1 oturma düzeniyle eğlenceli, akıllı ve ekonomik seyahat çözümleri sunuyor.

    Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise  Dynamic Vehicle Control sistemi sayesinde Tıpkı motosikletlerde olduğu gibi virajlarda belli bir açıda yana yatabilmesi ve böylelikle çok daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlaması oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askere bavulla gidilir mi çamaşır makinesi kazanı dönerken ses çıkarıyor devlet hastanesi check up 1337 nedir enfiye uyuşturucu mudur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız