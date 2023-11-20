Çinli Shineray Grubu'nun otomobil markası SWM Türkiye'ye geliyor

Yılda 300 binden fazla araç üretiyor
Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapmaya hazırlanan SWM markası, 1971 yılında İtalya’da kuruldu. 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi. Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor.
Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz” dedi.
SWM markasıyla kısa sürede büyük başarı elde edeceğine inancımız tam” diye konuştu. Ekiplerinde, BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesi, Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. BMW Group’un eski kalite direktörü Franz Gollmann tarafından gerçekleştirilen saha denetimleri ve kalite kontrolleri sayesinde tüm araçlar Avrupa standartlarında üretiliyor.
Türkiye’nin, SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de, “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.