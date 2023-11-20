Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Shineray Grubu'nun otomobil markası SWM Türkiye'ye geliyor

    2022 yılında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan ATMO Grubu, SWM markasının iddialı SUV ve hafif ticari araç modellerini Türkiye yollarına çıkaracak.           
    Çinli Shineray Grubu'nun otomobil markası SWM Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomotiv pazarının dinamik yapısı, uluslararası marka ve şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmasını teşvik ediyor. 2023 yılında ilk olarak farklı markaların bayiliklerini alarak Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Grubu, temsil ettiği marka sayısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası ATMO Grubu, aralık ayı itibarıyla İtalyan otomotiv üreticisi SWM markasını Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.  

    Yılda 300 binden fazla araç üretiyor

    Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapmaya hazırlanan SWM markası, 1971 yılında İtalya’da kuruldu. 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi. Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor.

    Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz” dedi.

    Çinli Shineray Grubu'nun otomobil markası SWM Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Anton Chernov, “Kısa bir süre içerisinde Türkiye geneline yayılan güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek. SWM, Alman otomotiv endüstrisinin sofistike üretim ve sıkı kalite standardını gözlemleyerek, plug-in hibritler ve elektrikli araçlar gibi pazar lideri teknolojiler ile tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. SWM ile hedefimiz, müşterilerimize tasarım ve performansın birleşimi ile güncel teknolojileri, maksimum güvenlikle sunmak.

    SWM markasıyla kısa sürede büyük başarı elde edeceğine inancımız tam” diye konuştu. Ekiplerinde, BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesi, Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. BMW Group’un eski kalite direktörü Franz Gollmann tarafından gerçekleştirilen saha denetimleri ve kalite kontrolleri sayesinde tüm araçlar Avrupa standartlarında üretiliyor. 

    Türkiye’nin, SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de, “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hiç sevgilim olmadı fatura olmadan garanti olur mu izmir deniz er eğitim merkezi komutanlığı yorumlar jaguar xe yorum kulaç boyu boy ilişkisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung M14 5G
    Samsung M14 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız