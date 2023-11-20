Çinli Shineray Grubu'nun otomobil markası SWM Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarının dinamik yapısı, uluslararası marka ve şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmasını teşvik ediyor. 2023 yılında ilk olarak farklı markaların bayiliklerini alarak Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Grubu, temsil ettiği marka sayısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası ATMO Grubu, aralık ayı itibarıyla İtalyan otomotiv üreticisi SWM markasını Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Yılda 300 binden fazla araç üretiyor

Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapmaya hazırlanan SWM markası, 1971 yılında İtalya’da kuruldu. 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi. Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor.

Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Tam Boyutta Gör Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Anton Chernov, “Kısa bir süre içerisinde Türkiye geneline yayılan güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek. SWM, Alman otomotiv endüstrisinin sofistike üretim ve sıkı kalite standardını gözlemleyerek, plug-in hibritler ve elektrikli araçlar gibi pazar lideri teknolojiler ile tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. SWM ile hedefimiz, müşterilerimize tasarım ve performansın birleşimi ile güncel teknolojileri, maksimum güvenlikle sunmak.

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SWM markasıyla kısa sürede büyük başarı elde edeceğine inancımız tam” diye konuştu. Ekiplerinde, BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesi, Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. BMW Group’un eski kalite direktörü Franz Gollmann tarafından gerçekleştirilen saha denetimleri ve kalite kontrolleri sayesinde tüm araçlar Avrupa standartlarında üretiliyor.

Türkiye’nin, SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de, “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

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Çinli Shineray Grubu'nun otomobil markası SWM Türkiye'ye geliyor