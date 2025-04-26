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    Huawei imzalı Maextro S800 lüks iç mekan tasarımıyla karşınızda

    Maextro S800, iç mekan görselleriyle modern lüks anlayışını gözler önüne serdi. Üçlü ekran yapısı, yıldızlı tavan tasarımı ve geniş oturma düzeni, modelin üst düzey konfor hedefini yansıtıyor.

    Huawei imzalı Maextro S800 lüks iç mekan tasarımıyla karşınızda Tam Boyutta Gör

    Huawei ile Anhui Jianghuai Automobile Group'un (JAC) ortak girişimiyle kurulan yeni otomotiv markası Maextro, ilk modeli Maextro S800'ün iç mekan görüntülerini tanıttı. Weibo üzerinden paylaşılan bu görseller, lüks sedanın kabin detaylarını gözler önüne serdi. Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergilenen araç, ziyaretçilere henüz iç mekanıyla deneyimlenmese de, yayınlanan görseller sayesinde şimdiden büyük ilgi toplamış durumda.

    Huawei imzalı Maextro S800 lüks iç mekan tasarımıyla karşınızda Tam Boyutta Gör

    Maextro S800'ün ön konsolunda üç ekranlı bir tasarım bulunuyor. Ayrıca paylaşılan versiyonda dört koltuklu bir düzen tercih edilmiş ve tavanında yıldız efektli özel bir aydınlatmaya yer verilmiş. Maextro, Huawei'nin HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) çatısı altındaki dördüncü ve en üst segmentte konumlandırılan markası olma özelliğini taşıyor.

    Huawei imzalı Maextro S800 lüks iç mekan tasarımıyla karşınızda Tam Boyutta Gör

    Model, ilk kez 26 Kasım 2024'te tanıtılmış ve 137.000 dolar ile 205.000 dolar arasında bir fiyat aralığı açıklanmıştı. Huawei'nin yöneticilerinden Richard Yu, Şubat ayında yaptığı açıklamada Maextro S800'ün Mayıs ayı sonunda resmen piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

    Maextro S800'ün hem uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) versiyonları bulunacak. Her iki seçenek de 5.480 mm uzunluk, 2.000 mm genişlik, 1.536 mm yükseklik ve 3.370 mm aks mesafesi değerlerine sahip. Ayrıca hem dört koltuklu hem de beş koltuklu versiyonlar sunulacak.

    Huawei imzalı Maextro S800 lüks iç mekan tasarımıyla karşınızda Tam Boyutta Gör

    EREV varyantı, 65 kWh kapasiteli 800V yüksek voltajlı bir batarya paketiyle donatılacak. Bu sistem, 6C hızlı şarj desteğiyle yalnızca 10,5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. BEV versiyonu ise 5C destekli bir batarya kullanacak ve bu şarj işlemi yaklaşık 12 dakika sürecek.

    Huawei imzalı Maextro S800 lüks iç mekan tasarımıyla karşınızda Tam Boyutta Gör

    Gelişmiş teknolojileri ve premium tasarımıyla dikkat çeken Maextro S800'ün, elektrikli lüks sedan segmentinde önemli bir oyuncu olması bekleniyor.

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