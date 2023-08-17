Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli otomotiv üreticisi DFSK Türkiye'de: İşte satışa başlayacağı tarih

    DFSK Motor ilk etapta benzinli ve %100 elektrikli olmak üzere SUV ve ticari araçlarıyla Türkiye pazarına giriş yapacak. Ardından hibrit motora sahip SUV ve sedan modeller de gelecek.
    3
    Çinli otomotiv şirketi DFSK yeniden Türkiye'de
    Çinli otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriyor. Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS, DFSK Motor’un, 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına Ekim ayından itibaren başlayacak.

    2003 yılında kurulan DFSK markası, global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Dünyanın öncü otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu’nun bir parçası olan DFSK, 70’in üzerinde ülkeye satış yapan global bir marka olarak dikkat çekiyor. DSFK Motor’un Çin, Endonezya ve ABD’de olmak üzere toplam 7 üretim tesisinin yanı sıra, Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Endonezya’da da Ar-Ge ile akıllı platform merkezleri bulunuyor.

    DFSK Motor modelleri ise, geniş seçenekleriyle teknolojiye ve çevre dostu araçlara ilgi duyan, akıllı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik trendleri takip eden kullanıcıları hedefliyor. Konvansiyonel yakıtlı modellerinin yanında hibrit ve elektrikli araç teknolojileri konusunda da öncü bir marka olan DFSK, geniş ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışını birlikte sunuyor.

    İlk etapta 10 model Türkiye pazarında

    Çinli otomotiv şirketi DFSK yeniden Türkiye'de
    SHS distribütörlüğünde Türkiye pazarına Ekim ayında giriş yapacak olan DFSK Motor’un, ilk etapta SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleriyle showroomlarda yerini alacak.

    Marka ayrıca, benzinli Tek Kabin Pick-up C31, Çift Kabin Pick-up C32, Panelvan C35 ve Kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına seslenecek. Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak Tek Kabin Pick-up EC31, Panelvan EC35 ve Kombivan EC35 ile de ürün gamını tamamlayacak. EC31 aynı zamanda Türkiye‘deki ilk ve tek elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak.

    Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a6 2.0 tdi kronik sorunları philips tv kanal taşıma 1337 nedir hukuka yatay geçiş yapılan bölümler evden kovulan evlat ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız