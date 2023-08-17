Çinli otomotiv üreticisi DFSK Türkiye'de: İşte satışa başlayacağı tarih

Çinli otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriyor. Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS, DFSK Motor’un, 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına Ekim ayından itibaren başlayacak.

2003 yılında kurulan DFSK markası, global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Dünyanın öncü otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu’nun bir parçası olan DFSK, 70’in üzerinde ülkeye satış yapan global bir marka olarak dikkat çekiyor. DSFK Motor’un Çin, Endonezya ve ABD’de olmak üzere toplam 7 üretim tesisinin yanı sıra, Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Endonezya’da da Ar-Ge ile akıllı platform merkezleri bulunuyor.

DFSK Motor modelleri ise, geniş seçenekleriyle teknolojiye ve çevre dostu araçlara ilgi duyan, akıllı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik trendleri takip eden kullanıcıları hedefliyor. Konvansiyonel yakıtlı modellerinin yanında hibrit ve elektrikli araç teknolojileri konusunda da öncü bir marka olan DFSK, geniş ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışını birlikte sunuyor.

İlk etapta 10 model Türkiye pazarında

SHS distribütörlüğünde Türkiye pazarına Ekim ayında giriş yapacak olan DFSK Motor’un, ilk etapta SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleriyle showroomlarda yerini alacak.

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Marka ayrıca, benzinli Tek Kabin Pick-up C31, Çift Kabin Pick-up C32, Panelvan C35 ve Kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına seslenecek. Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak Tek Kabin Pick-up EC31, Panelvan EC35 ve Kombivan EC35 ile de ürün gamını tamamlayacak. EC31 aynı zamanda Türkiye‘deki ilk ve tek elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak.

Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

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Çinli otomotiv şirketi DFSK yeniden Türkiye'de