Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Wuling, yeni elektrikli sedan modeli Starlight'ı tanıttı

    100 kW'lık elektrik motoruyla Çin'deki uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasına dahil olmaya hazırlanan Wuling Starlight, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulmuş olacak.
    Oy Ver
    Çinli Wuling, yeni elektrikli sedan modeli Starlight'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli Wuling motor, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı. Wuling Starlight olarak adlandırılan model, bu yılın son çeyreğinde PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve %100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Otomobilin fiyatının 150.000 Yuan (560 bin TL) civarında olması bekleniyor.

    Wuling Starlight, alçak ve çıkıntılı burun kısmının yanı sıra fastback silüetiyle oldukça dinamik bir görüntü sunuyor. V formu oluşturan ön kaputun ucunda, son dönemde moda haline gelen bölünmüş far tasarımını görüyoruz. Üstte bumerang şeklindeki ince gündüz LED'leri, alt tarafta ise ana aydınlatmalar yer alıyor.

    Yan tarafta güçlü omuz çizgisiyle dikkat çeken model, 18 inç çift renkli aerodinamik jantlara ve entegre kapı kollarına sahip. Arkada ise Kia EV6 modelini akıllara getiren bir LED stop grubu ile parlak siyah detaylara sahip arka tampon göze çarpıyor. 4835 mm uzunluğa sahip olan Starlight'ın aks mesafesi de 2800 mm.

    Wuling Starlight'ın %100 elektrikli versiyonu, 100 kW (136 hp) güç üreten elektrik motoruna sahip. Son hızı 150 km/s ile sınırlı olan otomobilin ağırlığı da 1600 kg olarak açıklandı. Starlight'taki batarya tipi LFP (lityum demir fosfat) ancak kapasite ve menzil bilgisi henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    esenyurt"un en tehlikeli mahallesi philips tv açılmıyor 2. el motor kaç km olmalı phospho soda kullananlar yorumları ghosting nedir monitör

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3510
    Dell Vostro 3510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız