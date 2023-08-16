Çinli Wuling, yeni elektrikli sedan modeli Starlight'ı tanıttı

Wuling Starlight, alçak ve çıkıntılı burun kısmının yanı sıra fastback silüetiyle oldukça dinamik bir görüntü sunuyor. V formu oluşturan ön kaputun ucunda, son dönemde moda haline gelen bölünmüş far tasarımını görüyoruz. Üstte bumerang şeklindeki ince gündüz LED'leri, alt tarafta ise ana aydınlatmalar yer alıyor.
Yan tarafta güçlü omuz çizgisiyle dikkat çeken model, 18 inç çift renkli aerodinamik jantlara ve entegre kapı kollarına sahip. Arkada ise Kia EV6 modelini akıllara getiren bir LED stop grubu ile parlak siyah detaylara sahip arka tampon göze çarpıyor. 4835 mm uzunluğa sahip olan Starlight'ın aks mesafesi de 2800 mm.
Wuling Starlight'ın %100 elektrikli versiyonu, 100 kW (136 hp) güç üreten elektrik motoruna sahip. Son hızı 150 km/s ile sınırlı olan otomobilin ağırlığı da 1600 kg olarak açıklandı. Starlight'taki batarya tipi LFP (lityum demir fosfat) ancak kapasite ve menzil bilgisi henüz belli değil.
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.