Çinli üreticilerin Sony VAIO TT yorumu: VAIC TT

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Sony'nin ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar segmenti için hazırladığı VAIO TT serisi de Çinli üreticiler tarafından klonlandı. Ses getiren ve yüksek satış başarısına ulaşan hemen her elektronik cihazı klonlayan Çinli üreticiler, Sony'nin tasarım özellikleriyle öne çıkan VAIO TT serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar modellerini de masaya yatırdılar. VAIC TT olarak isimlendirilen yeni bir netbook modeli, teknik detaylarıyla olmasa bile tasarım özellikleriyle VAIO TT serisi ile oldukça benzer çizgilere sahip.

Intel Atom platformunu kullanan sistemde 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisine ve 1GB bellek bellek kapasitesine yer veriliyor. Depolama için 160GB'lık sabit diskin tercih edildiği VAIC TT'de, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekran kullanılıyor. 302 x 216 x 31mm boyutlarında ve 1.6 Kg ağırlığında olduğu bildirilen VAIC TT, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve WiFi standart özellik olarak sunulurken, Bluetooth desteği ve 3G modülü ise isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

6-hücreli 4400mAh LI-Ion pil ile güçlendirilen VAIC TT, yaklaşık 295$'lık fiyatıyla Sony tasarımlarından hoşlanacan ancak maliyetler nedeniyle ulaşamayan Çinli kullanıcıları hedef alıyor.