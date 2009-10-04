Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli üreticilerin Sony VAIO TT yorumu: VAIC TT

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çinli üreticilerin Sony VAIO TT yorumu: VAIC TT
Tam Boyutta Gör

Sony'nin ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar segmenti için hazırladığı VAIO TT serisi de Çinli üreticiler tarafından klonlandı. Ses getiren ve yüksek satış başarısına ulaşan hemen her elektronik cihazı klonlayan Çinli üreticiler, Sony'nin tasarım özellikleriyle öne çıkan VAIO TT serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar modellerini de masaya yatırdılar. VAIC TT olarak isimlendirilen yeni bir netbook modeli, teknik detaylarıyla olmasa bile tasarım özellikleriyle VAIO TT serisi ile oldukça benzer çizgilere sahip.

Intel Atom platformunu kullanan sistemde 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisine ve 1GB bellek bellek kapasitesine yer veriliyor. Depolama için 160GB'lık sabit diskin tercih edildiği VAIC TT'de, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekran kullanılıyor. 302 x 216 x 31mm boyutlarında ve 1.6 Kg ağırlığında olduğu bildirilen VAIC TT, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve WiFi standart özellik olarak sunulurken, Bluetooth desteği ve 3G modülü ise isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

6-hücreli 4400mAh LI-Ion pil ile güçlendirilen VAIC TT, yaklaşık 295$'lık fiyatıyla Sony tasarımlarından hoşlanacan ancak maliyetler nedeniyle ulaşamayan Çinli kullanıcıları hedef alıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
benben2009 10 yıl
sonynin başka ürünlerinide klonladıklarını gorduk özellikle sony e takmş bunlar galiba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Hobar'ın dediği gibi; VIOQ olabilirdi. SQONY gördüm, SON-Y gördüm, NOKLA'yı DH'den duydum... Japon'lar Veya Capon'lar ne kadar güzel iş yapıyorsa, Çin de tam tersi... Çekik gözlü ve foduk akranlarına çekmemişler hiç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 10 yıl
Wio da olabilirmiş, yalnız ne kadar yüzsüz insanlar bu kadar da pes, gerçi o kadarı çokdan geçtiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 10 yıl
VAIQ da olabilirmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
sony belki fiyat düşürü biraz bu sayade::))), şakası bir yana bu klon işi korsan oyun dan bile kötü, adam o kadar tasarım arge yatırım yapıyor sen al kopyala,yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anesthesia` 10 yıl

CoreXXX
sony belki fiyat düşürü biraz bu sayade::))), şakası bir yana bu klon işi korsan oyun dan bile kötü, adam o kadar tasarım arge yatırım yapıyor sen al kopyala,yazık

Aynen.........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 10 yıl
(:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim