Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını uçurdu

Maymun Kral, PS5'e yaradı
Game Science tarafından geliştirilen ve Çin mitolojisine dayanan aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong, dünyayı, özellikle de Çin'i kasıp kavuruyor. Black Myth: Wukong, bu içerik hazırlandığı sırada Steam’de anlık olarak en çok oynanan oyun konumundaydı. An itibariyle 2 milyondan fazla kişinin oynadığı oyun geçtiğimiz gün ise 2,3 milyon ile zirveyi görmüştü. Bu zirve onu, Steam’in en çok oynanan ikinci oyunu haline getirmişti.
Maymun Kral ayrıca Valve'ın resmi verilerine göre en çok satan ve en çok oynanan listelerini de fethetti. Ancak Black Myth: Wukong'un hızlı yükselişi sadece PC ile sınırlı değil. Oyun aynı zamanda Çin'deki PlayStation 5 satışlarını da önemli ölçüde artırdı. Verilere göre Alibaba'nın Tabao e-ticaret mağazasında PS5 satışları önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış yaşadı.
Sony'nin küresel işlerinin ölçeğine göre küçük olsa da Çin'deki artış dikkatli okunmalı. Sony ve rakibi Nintendo yıllardır dünyanın en büyük oyun pazarında daha güçlü bir yer edinmeye çalışıyor. Görünüşe göre yerel oyunlar Çin pazarında büyümenin anahtarı olabilir. Bu arada Game Science’ta Çinli dev Tencent'in de yüzde 5 hissesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.