Tam Boyutta Gör Çin'in bugüne kadarki en büyük PC oyunu olan Black Myth: Wukong'un piyasaya sürülmesi sonrası beklenmedik şeyler olmaya devam ediyor. Uzak Doğu’dan çıkan oyun, Steam’de tüm zamanların en çok oynana tek oyunculu oyunu olmayı başardı. Bununla birlikte Black Myth: Wukong aynı zamanda Sony’nin PlayStation 5'i için de alışılmadık bir satın alma çılgınlığına yol açtı.

Maymun Kral, PS5'e yaradı

Game Science tarafından geliştirilen ve Çin mitolojisine dayanan aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong, dünyayı, özellikle de Çin'i kasıp kavuruyor. Black Myth: Wukong, bu içerik hazırlandığı sırada Steam’de anlık olarak en çok oynanan oyun konumundaydı. An itibariyle 2 milyondan fazla kişinin oynadığı oyun geçtiğimiz gün ise 2,3 milyon ile zirveyi görmüştü. Bu zirve onu, Steam’in en çok oynanan ikinci oyunu haline getirmişti.

Black Myth: Wukong şimdiden oyun dünyasını yıktı geçti 2 gün önce eklendi

Maymun Kral ayrıca Valve'ın resmi verilerine göre en çok satan ve en çok oynanan listelerini de fethetti. Ancak Black Myth: Wukong'un hızlı yükselişi sadece PC ile sınırlı değil. Oyun aynı zamanda Çin'deki PlayStation 5 satışlarını da önemli ölçüde artırdı. Verilere göre Alibaba'nın Tabao e-ticaret mağazasında PS5 satışları önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış yaşadı.

Sony'nin küresel işlerinin ölçeğine göre küçük olsa da Çin'deki artış dikkatli okunmalı. Sony ve rakibi Nintendo yıllardır dünyanın en büyük oyun pazarında daha güçlü bir yer edinmeye çalışıyor. Görünüşe göre yerel oyunlar Çin pazarında büyümenin anahtarı olabilir. Bu arada Game Science’ta Çinli dev Tencent'in de yüzde 5 hissesi bulunuyor.

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Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını uçurdu