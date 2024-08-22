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    Anlık Bildirim

    Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını uçurdu

    Çinli stüdyo Game Science tarafından geliştirilen ve Çin mitolojisine dayanan Black Myth: Wukong, fırtına gibi çıkış yaptı. Oyun aynı zamanda Çin’de PS5 satışlarını da artırdı.
    Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını uçurdu Tam Boyutta Gör
    Çin'in bugüne kadarki en büyük PC oyunu olan Black Myth: Wukong'un piyasaya sürülmesi sonrası beklenmedik şeyler olmaya devam ediyor. Uzak Doğu’dan çıkan oyun, Steam’de tüm zamanların en çok oynana tek oyunculu oyunu olmayı başardı. Bununla birlikte Black Myth: Wukong aynı zamanda Sony’nin PlayStation 5'i için de alışılmadık bir satın alma çılgınlığına yol açtı.

    Maymun Kral, PS5'e yaradı

    Game Science tarafından geliştirilen ve Çin mitolojisine dayanan aksiyon RPG oyunu  Black Myth: Wukong, dünyayı, özellikle de Çin'i kasıp kavuruyor. Black Myth: Wukong, bu içerik hazırlandığı sırada Steam’de anlık olarak en çok oynanan oyun konumundaydı. An itibariyle 2 milyondan fazla kişinin oynadığı oyun geçtiğimiz gün ise 2,3 milyon ile zirveyi görmüştü. Bu zirve onu, Steam’in en çok oynanan ikinci oyunu haline getirmişti.

    Maymun Kral ayrıca Valve'ın resmi verilerine göre en çok satan ve en çok oynanan listelerini de fethetti. Ancak Black Myth: Wukong'un hızlı yükselişi sadece PC ile sınırlı değil. Oyun aynı zamanda Çin'deki PlayStation 5 satışlarını da önemli ölçüde artırdı. Verilere göre Alibaba'nın Tabao e-ticaret mağazasında PS5 satışları önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış yaşadı.

    Sony'nin küresel işlerinin ölçeğine göre küçük olsa da Çin'deki artış dikkatli okunmalı. Sony ve rakibi Nintendo yıllardır dünyanın en büyük oyun pazarında daha güçlü bir yer edinmeye çalışıyor. Görünüşe göre yerel oyunlar Çin pazarında büyümenin anahtarı olabilir. Bu arada Game Science’ta  Çinli dev Tencent'in de yüzde 5 hissesi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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