Sony, Çin akıllı telefon pazarından çekilebilir

Sony, Çin'den çıkabilir
Aktarılanlara göre Japon teknoloji devi akıllı telefon stratejisinde köklü bir değişiklik yapacak. Şimdilik detaylar belli olmasa da Sony’nin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’den çıkabileceği belirtiliyor. Bu kararın arkasında ise Sony'nin Çin'de pazar payı kazanmakta zorlanması olabilir. Mevcut söylentiler Sony’nin bir sonraki Xperia telefonunu Çin’de satışa sürmeyeceği ve mobil bölümünün de ülkeden tamamen çekileceği yönünde.
Çin’den ayrılış Sony’nin akıllı telefon işindeki bir başka büyük hayal kırıklığı olsa da bu her şeyin sonu olmayacak ve firma mobil sektördeki yoluna devam edecek. Özellikle akıllı telefonlardaki kamera sensörleri Sony’yi bu piyasada tutmaya yetecektir. Elbette şimdilik bu bilgiler birere söylentiden ibaret. Bununla birlikte ufukta Xperia 1 VI ve 5 VI hakkında söylentiler var.
Önceki raporlar Sony'nin yeni nesil Xperia telefonlarına dünyanın ilk kamera içi dijital imza teknolojisini dahil edeceğini söylüyordu. Bu özellik, kullanıcıların fotoğrafları doğrudan kamerada dijital olarak imzalamasına olanak tanıyarak fotoğrafların gerçekliğini garanti altına alacak ve üzerinde oynanmasını önleyecek. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bilgilere göre ise Xperia 1 VI, her üç lens için de 48MP sensörlere sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.