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    Sony, Çin akıllı telefon pazarından çekilebilir

    Etki bırakan modellere rağmen akıllı telefon pazarında istediği büyümeyi yakalayamayan Sony’nin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’den çıkabileceği belirtiliyor.
    Sony, Çin akıllı telefon pazarından çekilebilir Tam Boyutta Gör
    Özellikle Ericsson'un hisselerini satın aldıktan sonra Sony, akıllı telefon pazarındaki yolculuğuna güçlü ve hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda Sony, rekabet noktasında geri kalarak kullanıcıları cezbedecek ürünler ortaya koymakta zorlandı. Bu durum firmanın çoğu pazardan çekilmesiyle sonuçlanırken yeni bir rapor Sony’nin Çin akıllı telefon pazarından da çıkacağını söylüyor.

    Sony, Çin'den çıkabilir

    Aktarılanlara göre Japon teknoloji devi akıllı telefon stratejisinde köklü bir değişiklik yapacak. Şimdilik detaylar belli olmasa da Sony’nin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’den çıkabileceği belirtiliyor. Bu kararın arkasında ise Sony'nin Çin'de pazar payı kazanmakta zorlanması olabilir. Mevcut söylentiler Sony’nin bir sonraki Xperia telefonunu Çin’de satışa sürmeyeceği ve mobil bölümünün de ülkeden tamamen çekileceği yönünde.

    Çin’den ayrılış Sony’nin akıllı telefon işindeki bir başka büyük hayal kırıklığı olsa da bu her şeyin sonu olmayacak ve firma mobil sektördeki yoluna devam edecek. Özellikle akıllı telefonlardaki kamera sensörleri Sony’yi bu piyasada tutmaya yetecektir. Elbette şimdilik bu bilgiler birere söylentiden ibaret. Bununla birlikte ufukta Xperia 1 VI ve 5 VI hakkında söylentiler var.

    Önceki raporlar Sony'nin yeni nesil Xperia telefonlarına dünyanın ilk kamera içi dijital imza teknolojisini dahil edeceğini söylüyordu. Bu özellik, kullanıcıların fotoğrafları doğrudan kamerada dijital olarak imzalamasına olanak tanıyarak fotoğrafların gerçekliğini garanti altına alacak ve üzerinde oynanmasını önleyecek. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bilgilere göre ise Xperia 1 VI, her üç lens için de 48MP sensörlere sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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