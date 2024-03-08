Sony, Çin akıllı telefon pazarından çekilebilir

Tam Boyutta Gör Özellikle Ericsson'un hisselerini satın aldıktan sonra Sony, akıllı telefon pazarındaki yolculuğuna güçlü ve hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda Sony, rekabet noktasında geri kalarak kullanıcıları cezbedecek ürünler ortaya koymakta zorlandı. Bu durum firmanın çoğu pazardan çekilmesiyle sonuçlanırken yeni bir rapor Sony’nin Çin akıllı telefon pazarından da çıkacağını söylüyor.

Sony, Çin'den çıkabilir

Aktarılanlara göre Japon teknoloji devi akıllı telefon stratejisinde köklü bir değişiklik yapacak. Şimdilik detaylar belli olmasa da Sony’nin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’den çıkabileceği belirtiliyor. Bu kararın arkasında ise Sony'nin Çin'de pazar payı kazanmakta zorlanması olabilir. Mevcut söylentiler Sony’nin bir sonraki Xperia telefonunu Çin’de satışa sürmeyeceği ve mobil bölümünün de ülkeden tamamen çekileceği yönünde.

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Çin’den ayrılış Sony’nin akıllı telefon işindeki bir başka büyük hayal kırıklığı olsa da bu her şeyin sonu olmayacak ve firma mobil sektördeki yoluna devam edecek. Özellikle akıllı telefonlardaki kamera sensörleri Sony’yi bu piyasada tutmaya yetecektir. Elbette şimdilik bu bilgiler birere söylentiden ibaret. Bununla birlikte ufukta Xperia 1 VI ve 5 VI hakkında söylentiler var.

Önceki raporlar Sony'nin yeni nesil Xperia telefonlarına dünyanın ilk kamera içi dijital imza teknolojisini dahil edeceğini söylüyordu. Bu özellik, kullanıcıların fotoğrafları doğrudan kamerada dijital olarak imzalamasına olanak tanıyarak fotoğrafların gerçekliğini garanti altına alacak ve üzerinde oynanmasını önleyecek. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bilgilere göre ise Xperia 1 VI, her üç lens için de 48MP sensörlere sahip olacak.

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