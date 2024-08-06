Çinli Voyah'ın ilk global modeli Zhiyin, 900 km menzil vadediyor

- Voyah Zhiyin, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Uzun menzil seçeneğiyle 901 km'ye uzanan menzil
- Yorumlar
Çinli Dongfeng Motor çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de Marcar Plaza tarafından temsil edilen Voyah, ilk global modeli Zhiyin'i tanıttı. %100 elektrikli kompakt bir SUV olan Voyah Zhiyin, 901 km menzil sunuyor.
Voyah Zhiyin, özellikleriyle neler sunuyor❓
Voyah Zhiyin'in dış tasarımına baktığımızda markanın mevcut tasarım diline uygun bir yüze sahip olduğunu görmekteyiz. Üst taraftaki ince gündüz LED'leri, ortadaki logoya kadar uzanan ışık imzasıyla bir bütün oluyor. Tampon kenarlarında ise ana aydınlatmalara yer verilen modelin son derece sade bir görünüme sahip olması dikkat çekiyor.
Yan taraftan bakıldığında yan ayna kapakları, tavan ve sütunların parlak siyah renkte konstrast oluşturduğunu görüyoruz. D sütunundaki gövde rengi çıkıntı ise yüzgeç benzeri şekliyle güzel bir görüntü oluşturmuş. Ön çamurluklardaki kameralar, gizli kapı kolları, aerodinamik tasarıma sahip jantlar, arkada boydan boya uzanan LED stoplar ve büyük arka difüzör de elektrikli SUV'un göze çarpan tasarım detayları arasında.
Zhiyin'in iç mekanı da tıpkı gövdesi gibi minimalist şekilde tasarlanmış. İlk bakışta ortadaki multimedya ekranı tek ekran gibi görünse de iki kollu sportif direksiyon simidinin hemen arkasında ince bir gösterge ekranının bulunduğu gözlerden kaçmıyor. Açık ve koyu renkli döşemeler ile kontrast oluşturulan bu alanda bolca deri malzeme kullanılmış. İki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve head-up display gibi donanımların bulunduğu araçta Huawei'nin akıllı kokpit ve akıllı sürüş sistemleri kullanılmış.
Uzun menzil seçeneğiyle 901 km'ye uzanan menzil
Çift motorlu versiyon ise ön ve arka akslarda her biri 160 kW güç üreten iki motorla donatılmış. Bu model de 77 kWsa batarya ile 570 km'ye kadar menzil vadediyor. Elbette tüm menzil verilerinin Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre verildiğini belirtelim. Bu değer, Avrupa'da ve bizde geçerli olan WLTP'ye göre daha iyimser yani daha yüksek menzil değerleri vermesiyle biliniyor.
Voyah Zhiyin'in en dikkat çekici özelliği 800V elektrik mimarisi ve 5C şarj yeteneğine sahip olması. Bu sayede otomobilin 15 dakikalık hızlı şarj ile 515 km menzil elde edebildiği belirtilmiş. Fiyat bilgisi ve diğer detaylar henüz belli değil.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.