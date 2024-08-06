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    Çinli Voyah'ın ilk global modeli Zhiyin, 900 km menzil vadediyor

    Türkiye'de Marcar Plaza tarafından temsil edilen Çinli marka Voyah, yeni %100 elektrikli SUV modeli Zhiyin'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın ilk global modeli olan Zhiyin, 900 km menzil sunuyor.

    Çinli Dongfeng Motor çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de Marcar Plaza tarafından temsil edilen Voyah, ilk global modeli Zhiyin'i tanıttı. %100 elektrikli kompakt bir SUV olan Voyah Zhiyin, 901 km menzil sunuyor.

    Voyah Zhiyin, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Çinli Voyah'ın ilk global modeli Zhiyin, 900 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Markanın denizaşırı pazarlara açılma isteği üzerine geliştirilen yeni Voyah Zhiyin, şirketin Electric Smart Secure (ESSA) platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu model; 4725 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1636 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin ağırlığı ise tercih edilen donanıma göre 2100 ile 2227 kg arasında değişebiliyor.

    Voyah Zhiyin'in dış tasarımına baktığımızda markanın mevcut tasarım diline uygun bir yüze sahip olduğunu görmekteyiz. Üst taraftaki ince gündüz LED'leri, ortadaki logoya kadar uzanan ışık imzasıyla bir bütün oluyor. Tampon kenarlarında ise ana aydınlatmalara yer verilen modelin son derece sade bir görünüme sahip olması dikkat çekiyor.

    Yan taraftan bakıldığında yan ayna kapakları, tavan ve sütunların parlak siyah renkte konstrast oluşturduğunu görüyoruz. D sütunundaki gövde rengi çıkıntı ise yüzgeç benzeri şekliyle güzel bir görüntü oluşturmuş. Ön çamurluklardaki kameralar, gizli kapı kolları, aerodinamik tasarıma sahip jantlar, arkada boydan boya uzanan LED stoplar ve büyük arka difüzör de elektrikli SUV'un göze çarpan tasarım detayları arasında.

    Zhiyin'in iç mekanı da tıpkı gövdesi gibi minimalist şekilde tasarlanmış. İlk bakışta ortadaki multimedya ekranı tek ekran gibi görünse de iki kollu sportif direksiyon simidinin hemen arkasında ince bir gösterge ekranının bulunduğu gözlerden kaçmıyor. Açık ve koyu renkli döşemeler ile kontrast oluşturulan bu alanda bolca deri malzeme kullanılmış. İki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve head-up display gibi donanımların bulunduğu araçta Huawei'nin akıllı kokpit ve akıllı sürüş sistemleri kullanılmış.

    Uzun menzil seçeneğiyle 901 km'ye uzanan menzil

    Çinli Voyah'ın ilk global modeli Zhiyin, 900 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli model, tek veya çift motorlu versiyonlarla tercih edilebiliyor. Arkadan itişli versiyonlarda 215 veya 230 kW'lık elektrik motoru kullanılıyor. 77 kWsa kapasiteli batarya paketiyle kombine edilen bu tek motorlu versiyon 625 km'ye kadar menzil sunuyor. 109 kWsa'lik büyük batarya ile donatılan uzun menzilli seçenekte ise bu değer 901 km'ye kadar çıkıyor.

    Çift motorlu versiyon ise ön ve arka akslarda her biri 160 kW güç üreten iki motorla donatılmış. Bu model de 77 kWsa batarya ile 570 km'ye kadar menzil vadediyor. Elbette tüm menzil verilerinin Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre verildiğini belirtelim. Bu değer, Avrupa'da ve bizde geçerli olan WLTP'ye göre daha iyimser yani daha yüksek menzil değerleri vermesiyle biliniyor.

    Voyah Zhiyin'in en dikkat çekici özelliği 800V elektrik mimarisi ve 5C şarj yeteneğine sahip olması. Bu sayede otomobilin 15 dakikalık hızlı şarj ile 515 km menzil elde edebildiği belirtilmiş. Fiyat bilgisi ve diğer detaylar henüz belli değil. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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