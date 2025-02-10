Çinli Dongfeng ve Changan birleşiyor! Dünyanın 5. büyük otomotiv üreticisi doğacak

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Tam Boyutta Gör Çin'de devlet tarafından yönetilen iki otomotiv devi Dongfeng ve Changan birleşme kararı aldı. İki şirketin birleşmesi sonucu dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri oluşacak.

Çin’in otomotiv sektöründe hızla artan elektrikli araç dönüşümünün otomobil üreticilerini operasyonel zorluklarla karşı karşıya bıraktığı biliniyor. Özellikle devlete ait şirketlerin bu konuda yavaş hareket ettiği gerekçesiyle yeni adımların atılacağının sinyali verilmişti. Birleşme sonrası üreticilerin elektrikli araç çalışmalarında ivme kazanması bekleniyor.

Eğer Dongfeng ve Changan birleşmesi başarılı bir şekilde gerçekleşirse, yeni otomotiv grubunun yıllık satışları yaklaşık 4,58 milyon adede ulaşacak. Bu rakamla birlikte, BYD’yi geride bırakarak Çin’in 1 numaralı otomobil üreticisi ve dünyanın 5. en büyük otomotiv grubu olacaklar.

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Yerel medyadan gelen haberlere göre, Dongfeng, yeni otomotiv grubunda baskın konumda olacak. Grubun başkanlığına şu anda Dongfeng'in başkanı olan Yang Qing getirilecek. Genel müdür de yine Dongfeng'den atanacak. Changan başkanı Zhu Huarong ise 2025'te emekli olmayı planladığı için yönetim listesinde yer almayacak.

Yeni otomotiv grubunun ilk olarak tedarik zincirini yeniden yapılandırması bekleniyor. Habere göre, iki şirket gelecekte tedarik zinciri kaynaklarını entegre ederek kaliteli tedarikçilerden parça ve teknoloji tedarikini birleştirecek. Bu adım, devlete ait iki otomotiv devinin kaynaklarını sağlamlaştırarak yeni pazar koşullarına uyum sağlaması açısından önemli görülüyor.

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Dongfeng ve Changan birleşerek dünyanın 5. büyük üreticisi olacak