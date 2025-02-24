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    Çinli Dongfeng, yeni elektrikli modelini tanıttı: Nammi 06

    Kia EV3 ile benzer ölçülere sahip olan yeni Nammi 06'nın yılın ikinci çeyreğinde 13.800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.                     
    Çinli Dongfeng, yeni elektrikli modelini tanıttı: Nammi 06 Tam Boyutta Gör
    Çinli Dongfeng, yeni elektrikli crossover modeli Nammi 06'yı görücüye çıkardı. 01'in ardından Nammi serisinin ikinci modeli olarak piyasaya sürülecek model 4.3 metre uzunluğa ve 135 kW (181hp) elektrik motoruna sahip.

    Homologasyon dosyaları sayesinde bazı teknik özellikleri belli olan Nammi 06; 4306 mm uzunluğa, 1868 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada Kia EV3 ile benzer boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Çinli Dongfeng, yeni elektrikli modelini tanıttı: Nammi 06 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli crossover'ın gövde tasarımı keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Ön taraftaki LED ışık imzası ise Kia'nın elektrikli modellerinde kullandığı tasarım dilini anımsatıyor. Çamurluk ve eteklerdeki siyah eklentiler, ön-arka koruma plakaları ve tavan raylarıyla dikkat çeken modelde çift renkli jantlar göze çarpıyor.

    Maksimum 135 kW güç üreten elektrik motoruna sahip olan modelin son hızı 150 km/s olarak açıklandı. 1975 kg ağırlığa sahip olan modelin batarya kapasitesi ve menzil gibi detaylı özellikleri ise henüz belli değil. Dongfeng, geçen yıl yaptığı duyuru ile Nammi serisi otomobillerinde drone üreticisi DJI'ın sürüş asistan teknolojilerini kullanacağını açıklamıştı.

    Çinli Dongfeng, yeni elektrikli modelini tanıttı: Nammi 06 Tam Boyutta Gör
    2025'in ikinci çeyreğinde Çin'de satışa sunulması beklenen yeni Nammi 06'nın 100 bin yuan yani 13.800 dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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