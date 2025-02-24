Çinli Dongfeng, yeni elektrikli modelini tanıttı: Nammi 06

Homologasyon dosyaları sayesinde bazı teknik özellikleri belli olan Nammi 06; 4306 mm uzunluğa, 1868 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada Kia EV3 ile benzer boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Maksimum 135 kW güç üreten elektrik motoruna sahip olan modelin son hızı 150 km/s olarak açıklandı. 1975 kg ağırlığa sahip olan modelin batarya kapasitesi ve menzil gibi detaylı özellikleri ise henüz belli değil. Dongfeng, geçen yıl yaptığı duyuru ile Nammi serisi otomobillerinde drone üreticisi DJI'ın sürüş asistan teknolojilerini kullanacağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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