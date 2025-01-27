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    Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, App Store'da zirveye yerleşti

    Gündeme bomba gibi düşen Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, App Store'da en popüler ücretsiz uygulama oldu. Şirket ayrıca, teknoloji devlerinin hisselerini de düşürdü.
    Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, App Store'da zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    Gündeme bomba gibi düşen Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, App Store'da en popüler ücretsiz uygulama oldu ve ChatGPT'yi geride bıraktı.

    Çok daha ucuza aynı performans iddiasında

    Rakiplerinden çok daha az işlem gücü gerektiren ve 6 milyon doların altında maliyetle geliştirilen açık kaynaklı DeepSeek V3 modeliyle dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, Claude-3.5 ve GPT-4o gibi rakipleriyle aynı performansı sunma iddiasında.

    Web, uygulama ve API olarak mevcut olan DeepSeek, içerik oluşturma ve araştırma gibi kodlama özellikleriyle ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarına rakip olarak geliştirildi. Şirket ayrıca, geçtiğimiz hafta OpenAI’ın “düşünebilen” yapay zeka modeli o1'ine rakip olan DeepSeek R1'i de piyasaya sürdü.

    DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli küresel teknolojisi hisselerinde sarsıntıya yol açtı ve Nvidia, Tesla, Amazon ve Meta gibi şirketlerin hisselerinin düşmesine neden oldu.

    Şirketin merkezi Çin'in Hangzhou kentinde bulunuyor ve DeepSeek'i destekleyen hedge fonunu da başlatan Liang Wenfeng tarafından 2023 yılında kuruldu. Şirketin teknolojisini geliştirmek için ABD ihracat yasağından önce NVIDIA A100 çiplerini stokladığı ve bunları şu anda ithal edebildiği daha az güçteki çiplerle eşleştirdiği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/deepseeks-ai-assistant-from-china-has-become-the-top-free-iphone-app-134445339.html?src=rss https://apps.apple.com/us/charts/iphone/top-free-apps/36?l=en-US
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 4 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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