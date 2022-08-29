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    Çinli Zeekr'in Qilin bataryalı elektrikli otomobili 1000 km'nin üzerinde menzil sunacak

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Qilin bataryanın kullanılacağı ilk model Zeekr 009 olacakken, Zeekr 001 de Qilin batarya ile 1000 km'nin üzerinde menzil sunan ilk model olacak.
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    Çinli Zeekr, CATL'in Qilin bataryasını kullanan ilk marka olacak
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    Çinli üreticiler elektrikli araç ve batarya teknolojileri konusunda yeni bir iş birliğine imza atıyor. Geely'nin premium marka olarak konumlandırdığı Zeekr, CATL'in yeni Qilin bataryalarını kullanmak üzere anlaşma imzaladı.

    CATL'in Qilin bataryaları üçüncü nesil CTP (cell to pack) teknolojisini temel alıyor. Şirketin iddiasına göre bu bataryalar yüzde 72 hacim kullanım verimliliğine ve 255 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğuna sahip. Söz konusu değer Qilin bataryaların NCM yani nikel-manganez-kobalt versiyonu için geçerli. LFP (lityum-demir-fosfat) versiyonda ise bu değerin 160 Wh/kg'a kadar olduğu belirtiliyor. 

    Çinli Zeekr, CATL'in Qilin bataryasını kullanan ilk marka olacak
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    Gelişmiş geniş yüzeyli hücre soğutma teknolojisine sahip olan Qilin bataryalarının bir elektrikli araca 1000 km'ye kadar menzil sağlayabildiği belirtiliyor. Yine Çinli batarya devinin iddiasına göre bu bataryalar Tesla'nın 4680 bataryalarıyla aynı kimyasal sistemi ve aynı paket boyutunu kullanmasına rağmen yüzde 13 daha fazla güç sunuyor.

    Zeekr tarafında CATL'in Qilin bataryalarını ilk kullanacak model Zeekr 009 olacak. Lüks bir MPV olarak karşımıza çıkan modelin ilk teslimatları 2023'ün ilk çeyreğine planlanmış durumda. Bataryaları kullanacak ikinci model ise Zeekr'in ilk üretim modeli olan 001'in özel bir versiyonu olacak. Basitçe Qilin Edition olarak adlandırılacağı belirtilen versiyonun 1000 km'nin üzerinde bir sürüş menziline sahip olacağı söyleniyor.

    Çinli Zeekr, CATL'in Qilin bataryasını kullanan ilk marka olacak
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    CATL'in ilk nesil CTP teknolojisinde hücreler farklı modüllere bölünüp üstlerine tek bir soğutma plakası yerleştirilirken Qilin bataryaların temel aldığı üçüncü nesil CTP teknolojisinde hücreler batarya paketine çizgi şeklinde yerleştiriliyor ve her sıraya ayrı soğutma plakaları yerleştiriliyor. Bu yeni çözüm ısı transfer alanını eskiye göre dört kat artırıyor ve pillerin uzun süreli 4C şarj akımına dayanmasını sağlıyor. Böylece batarya 10 dakika şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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