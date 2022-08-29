Yeni Toyota Corolla Cross Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak

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Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hem otomotiv pazarının geneliyle hem de Toyota'nın ülkemizdeki ürün gamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan yeni Toyota Corolla Cross modeli ekim ayında Türkiye'de olacak.

Pek çok ülkede SUV'lara yönelik talep artmaya devam ediyor. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. İlk yedi aydaki satışlara baktığımızda SUV'ların yüzde 39.6 pazar payı ile sedanları geride bıraktığını görmekteyiz. Toyota'nın satışlarında ise SUV'ların oranı yüzde 5 civarında kalmış durumda.

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Bozkurt, haziran ayında satışa sundukları Yaris Cross ve ekim ayında satışa sunulacak Corolla Cross ile Toyota satışlarındaki SUV oranının artacağını belirterek şunları söyledi:

"Son dönemde SUV’lar öne çıkarken Toyota olarak C-HR, Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser olmak üzere geniş bir SUV yelpazesine sahip hale geldik. Crossover ve SUV tarzı araçlara doğru ürün gamında da bir yönelme var. Yeni gelecek Corolla Cross, satış adetleri anlamında çok olumlu katkılar sağlayacak. Çünkü Corolla Cross segment olarak çok önemli bir yerde bulunuyor"

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Corolla Cross özellikleri

Yeri gelmişken yeni Toyota Corolla Cross'un öne çıkan özelliklerine bir göz gezdirelim. GA-C platformu üzerine inşa edilen model 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda C-HR ve RAV4 arasında konumlanıyor. Şirketin beşinci nesil hibrit sistemini kullanan modeldeki batarya paketinin daha güçlü ve yüzde 40 oranında daha hafif olduğu ifade ediliyor.

Toyota Corolla Cross'un Avrupa pazarı için geliştirilen versiyonunda 197 beygirlik 2.0 litre hibrit sistem kullanılıyor. Buna karşın Türkiye'de vergi dezavantajından dolayı 122 beygirlik 1.8 litre hibrit sistemle satışa sunulacağını öğrenmiştik. Bunun dışında araçta 12.3 inçlik dijital kokpit, 10.5 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, kontrollü hızlanma fonksiyonuna sahip çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici ve güvenli çıkış asistanı gibi pek çok özellik mevcut.

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Yeni Toyota Corolla Cross Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak