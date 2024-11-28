CATL ve Changan ortaklığından değiştirilebilir bataryalı elektrikli araç çıktı

- Değiştirilebilir bataryalı araçlara bir yenisi daha eklendi
- CATL, istasyonların sayısını artıracak
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Değiştirilebilir bataryalı araçlara bir yenisi daha eklendi
Changan ve CATL arasındaki ortaklık, ikinci nesil Choco-SEB bataryaların kullanılmasıyla dikkat çekiyor. 2022 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Choco-SEB bataryalar, 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 26,5 kWh kapasiteye sahipti. Bu bataryalar, her biri 200 km menzil sunan bloklardan oluşuyordu ve araçlarda tek seferde üç blok kullanılıyordu. Yeni nesil bataryalarla donatılan Oshan 520 ise 515 km (CLTC) menzil vadediyor ve bu enerji, 105 kW (141 hp) gücünde bir elektrik motoruna aktarılıyor.
CATL, istasyonların sayısını artıracak
Değiştirilebilir batarya sistemleri, elektrikli araç sahiplerine çok hızlı bir şekilde enerji doldurma olanağı sunarak, geleneksel şarj sistemlerine oranla zaman tasarrufu sağlıyor. Bu teknoloji, aynı zamanda uzun mesafe yolculuklarında kullanıcıların endişelerini azaltarak menzil kaygısını ortadan kaldırıyor. Ayrıca gelecek nesil bataryalar ile uyumlu platformların olması ve aynı araçta standart menzilin artırılabiliyor olması önemli avantajlar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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