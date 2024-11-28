CATL ve Changan ortaklığından değiştirilebilir bataryalı elektrikli araç çıktı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Changan, değiştirilebilir batarya teknolojisine sahip ilk elektrikli aracı olan Oshan 520'yi resmen tanıttı. CATL'nin batarya değişim ağı ile uyumlu olan bu yeni model, Choco-SEB ölçeklenebilir bataryaları benimsiyor. Dahası Changan, yeni aracın gelecekte çıkacak olan yeni nesil batarya paketleriyle de uyumlu olacağını açıkladı.

Değiştirilebilir bataryalı araçlara bir yenisi daha eklendi

Changan ve CATL arasındaki ortaklık, ikinci nesil Choco-SEB bataryaların kullanılmasıyla dikkat çekiyor. 2022 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Choco-SEB bataryalar, 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 26,5 kWh kapasiteye sahipti. Bu bataryalar, her biri 200 km menzil sunan bloklardan oluşuyordu ve araçlarda tek seferde üç blok kullanılıyordu. Yeni nesil bataryalarla donatılan Oshan 520 ise 515 km (CLTC) menzil vadediyor ve bu enerji, 105 kW (141 hp) gücünde bir elektrik motoruna aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Oshan 520, 4770 mm uzunluk, 1840 mm genişlik ve 1470 mm yüksekliğiyle çarpıcı bir sedan olarak dikkat çekiyor. 2765 mm'lik dingil mesafesi ve 1.535 kg ağırlığı bulunan aracın maksimum hızı ise 135 km/sa ile sınırlı. Changan, daha önce Nio ile de benzer bir ortaklık yaparak batarya değişim altyapısını destekledi. Ancak, CATL çözümü, uygun maliyetli elektrikli araçlar için tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Üst seviye modellerde ise Nio’nun ağı kullanılacak.

CATL, istasyonların sayısını artıracak

Tam Boyutta Gör Oshan 520'nin batarya değişim sistemi sadece iki dakika sürüyor. CATL'nin istasyonları, 48 batarya paketine kadar depolama kapasitesine sahip ve şu anda 300'den az istasyonla hizmet veriyor. Ancak CATL, 2025'e kadar 500, 2027'ye kadar ise 3.000'den fazla batarya değişim istasyonu kurmayı hedefliyor.

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Değiştirilebilir batarya sistemleri, elektrikli araç sahiplerine çok hızlı bir şekilde enerji doldurma olanağı sunarak, geleneksel şarj sistemlerine oranla zaman tasarrufu sağlıyor. Bu teknoloji, aynı zamanda uzun mesafe yolculuklarında kullanıcıların endişelerini azaltarak menzil kaygısını ortadan kaldırıyor. Ayrıca gelecek nesil bataryalar ile uyumlu platformların olması ve aynı araçta standart menzilin artırılabiliyor olması önemli avantajlar sağlıyor.

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CATL ve Changan, değiştirilebilir bataryalı elektrikli araç çıkar