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Çinliler Eee Keyboard'dan esinlendi, ION tabanlı klavye bilgisayar yaptı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinliler Eee Keyboard'dan esinlendi, ION tabanlı klavye bilgisayar yaptı
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Asus'un ilk defa geçtiğimiz sene CES 2009 fuarında gösterdiği ancak çeşitli nedenlerden ötürü çıkışını ertelediği klavye bilgisayarı Eee Keyboard, son dakika değişikliği olmadığı takdirde Şubat ayı ile birlikte raflardaki yerini alacak. Ancak Asus'un konseptini dikkate alıp Asus'dan önce pazara girmek isteyen Çinli yerel üreticiler de yok değil. Asus'un tasarımından ilham alınarak hazırlanan Cross PC U510 isimli klavye bilgisayar, tasarım anlamında olmasa bile teknik özellikleriyle Asus'un çözümüne meydan okumayı başarıyor zira ürün Eee Keyboard'dan farklı olarak Nvidia ION platformunu kullanıyor.

5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan klavye bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek kapasitesine ve 250GB sabit diske sahip olan sistemde ION platformu kapsamında Nvidia GeForce 9400M entegre grafik yongası da bulunuyor. Bu sayede hem 3D hızlandırma hem de yüksek tanımlı medya oynatma yeteneğine sahip olan klavye, bilgisayar, kablosuz iletişim için WiFi desteği ile geliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik ettiği ION tabanlı klavye bilgisayarın en büyük eksikliği ise en azından şu an için harici monitör bağlantıları için çift ekran desteği sunmaması gösterilebilir.

Çin pazarında 569$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacak olan Cross PC U510, için uluslararası pazarlara gireceği tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Çinliler Eee Keyboard'dan esinlendi, ION tabanlı klavye bilgisayar yaptı
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Asus Eee Keyboard;

Çinliler Eee Keyboard'dan esinlendi, ION tabanlı klavye bilgisayar yaptı
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stradosphere 9 yıl
@sgnr
Senin için kullanışsız olabilir;ama emin ol işine yarayacak birileri çıkar.Hammadde konusunu da dert etme bence :)Sonuçta böyle ilginç tasarımların ve fikirlerin hayat bulması güzel birşey.Kedi yavrusu kadar olan netbooklara nazaran iyi bir alternatif.Başarılı olduğu takdirde gayet iyi bence.Crysis oynayacak değilsin sonuçta.
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yilmaz196 9 yıl
İyi de bunu alana kadar netbook alırsın, aynı şeyleri yaparsın. Ha fiyatı çok uygun olur, ama o da değil, gereksiz.
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DnR 9 yıl
İşe yaramaz diyen arkadaşlara hitafen.
Bu ürünler basit bilgisayar bazlı iş dünyasında çok işe yarar. Örneğin çağrı merkezleri,devlet ve özel sektördeki minimalize programlar kullanan şirketler için hem yerden hemde enerjiden tasarruf demek oluyor.Örneğin marketlerde mini-kasalarda girdi-çıktı hesaplamaları vs vs vs.
Ancak bu örnek biraz daha gelişmiş hali.
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Redalert2 9 yıl
yan tarafı ekranlı amiga 500 gibi düşün.pc ler ilk defa klavyenin altına sığıp sessizleşebildiler.anca...
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TrMhMt 9 yıl
iyide bunla amiga oyunlarimi oynayacaz ?? ne ye yarar bu simdi?? laptoplar varken kim napsin ?? dusunuyorum acaba bir sekilde yarayisli oldugu yani varmi diye .. yok ki bana gore
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DH Misafiri 9 yıl
Daha çok MRP ve üretim odaklı endüstriyel çözümlerde bire bir kullanılabilir. Üzerine yazılacak uygulamalar ile direk üretime bilgisayar olarak kullanıldığında basit ama efektif bir çözüm oluşacaktır kanısındayım.
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bluemad 9 yıl
bu tür ürünlerin,
eger cikislari ( hdmi+kaliteli ses
-tabiki ion ile birlikte- ) iyi olursa tv lerini film ve sörf icin kullananlara iyi bir secenek olabilir...
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sgnr 9 yıl
İşlevsel olmadığı kesin. Boşa üretim. Hammaddeye yazık.
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sultanomar 9 yıl
netbook u taşımak klavyeden daha kolay olur sanırsam

ama fikir olarak güzel, ilginç
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