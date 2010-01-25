Çinliler Eee Keyboard'dan esinlendi, ION tabanlı klavye bilgisayar yaptı

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Asus'un ilk defa geçtiğimiz sene CES 2009 fuarında gösterdiği ancak çeşitli nedenlerden ötürü çıkışını ertelediği klavye bilgisayarı Eee Keyboard, son dakika değişikliği olmadığı takdirde Şubat ayı ile birlikte raflardaki yerini alacak. Ancak Asus'un konseptini dikkate alıp Asus'dan önce pazara girmek isteyen Çinli yerel üreticiler de yok değil. Asus'un tasarımından ilham alınarak hazırlanan Cross PC U510 isimli klavye bilgisayar, tasarım anlamında olmasa bile teknik özellikleriyle Asus'un çözümüne meydan okumayı başarıyor zira ürün Eee Keyboard'dan farklı olarak Nvidia ION platformunu kullanıyor.

5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan klavye bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek kapasitesine ve 250GB sabit diske sahip olan sistemde ION platformu kapsamında Nvidia GeForce 9400M entegre grafik yongası da bulunuyor. Bu sayede hem 3D hızlandırma hem de yüksek tanımlı medya oynatma yeteneğine sahip olan klavye, bilgisayar, kablosuz iletişim için WiFi desteği ile geliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin eşlik ettiği ION tabanlı klavye bilgisayarın en büyük eksikliği ise en azından şu an için harici monitör bağlantıları için çift ekran desteği sunmaması gösterilebilir.

Çin pazarında 569$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacak olan Cross PC U510, için uluslararası pazarlara gireceği tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Asus Eee Keyboard;

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