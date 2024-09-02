Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli otomobil algısı günümüzde fazlasıyla değişti. Eskiden kopyalamaktan ileriye varamayan kalitesiz otomobilleriyle ünlü olan Çin artık teknoloji ve yazılım önderliğinde köklü üreticileri korkutur hale geldi. Ancak yine de hala ilginç çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Karşımızda duran minik Rolls-Royce da bunlardan bir tanesi.

Önden bakıldığında Rolls-Royce Ghost'un minyatürü gibi görünen araçta tıpkı kopyalanan lüks modeldeki gibi dikey şeritlerden oluşan krom panjur dikkat çekiyor. Ön kaputun formu ve kenarlardaki farların şekli de yine lüks markayı anımsatan detaylar arasında yer alıyor. Bunun haricinde tasarımın geneline yuvarlak hatların hakim olduğu araca yandan baktığımızda ise Japonların "kei car" konseptine uyan minik bir gövdeye sahip olduğunu görmekteyiz.

Elbette benzerlikler ön tarafla sınırlı kalmamış. Minik bir araç olsa da geriye doğru açılan arka kapıları da ihmal etmemişler. İç mekan ise lüks marka ile benzerlik göstermiyor olsa da ilgi çekici özellikler mevcut. Bitişik iki ekrandan oluşan dijital panel, Mercedes'i anımsatan türbin şekilli havalandırma menfezleri, deri koltuk döşemeleri ve ambiyans aydınlatmayı bu özelliklere örnek gösterebiliriz.

Yeni Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. önce eklendi

Teknik özellikler belli değil ancak 14 bin yuan yani yaklaşık 2 bin dolara satıldığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinliler minik Rolls-Royce yaptı: Fiyatı 2 bin dolar