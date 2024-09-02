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    Anlık Bildirim

    Çinliler minik Rolls-Royce yaptı: Fiyatı 2 bin dolar

    Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan fotoğraflar, Rolls-Royce benzeri bu minik araçların yaklaşık 2 bin dolar fiyatla satıldığını gösteriyor.     
    Çinliler minik Rolls-Royce yaptı: Fiyatı 2 bin dolar
    Çinli otomobil algısı günümüzde fazlasıyla değişti. Eskiden kopyalamaktan ileriye varamayan kalitesiz otomobilleriyle ünlü olan Çin artık teknoloji ve yazılım önderliğinde köklü üreticileri korkutur hale geldi. Ancak yine de hala ilginç çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Karşımızda duran minik Rolls-Royce da bunlardan bir tanesi.

    Önden bakıldığında Rolls-Royce Ghost'un minyatürü gibi görünen araçta tıpkı kopyalanan lüks modeldeki gibi dikey şeritlerden oluşan krom panjur dikkat çekiyor. Ön kaputun formu ve kenarlardaki farların şekli de yine lüks markayı anımsatan detaylar arasında yer alıyor. Bunun haricinde tasarımın geneline yuvarlak hatların hakim olduğu araca yandan baktığımızda ise Japonların "kei car" konseptine uyan minik bir gövdeye sahip olduğunu görmekteyiz.

    Çinliler minik Rolls-Royce yaptı: Fiyatı 2 bin dolar
    Elbette benzerlikler ön tarafla sınırlı kalmamış. Minik bir araç olsa da geriye doğru açılan arka kapıları da ihmal etmemişler. İç mekan ise lüks marka ile benzerlik göstermiyor olsa da ilgi çekici özellikler mevcut. Bitişik iki ekrandan oluşan dijital panel, Mercedes'i anımsatan türbin şekilli havalandırma menfezleri, deri koltuk döşemeleri ve ambiyans aydınlatmayı bu özelliklere örnek gösterebiliriz.

    Teknik özellikler belli değil ancak 14 bin yuan yani yaklaşık 2 bin dolara satıldığı belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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