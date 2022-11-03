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Çin, pirinç tohumlarının uzaya gönderilmesi sonucunda ortaya çıkan yeni bir pirinç çeşidi olarak tanımlayabileceğimiz "uzay pirinci" satışına başlamayı planladığını açıkladı. Hubei Jinguang Agricultural Technology şirketi kısa bir süre önce Çin'in Shenzhou 12 insanlı uzay misyonundan gelen tohumları ektikleri 20 hektarlık çeltik tarlasından uzay pirinci hasadını tamamladılar.

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Pirinç tohumları 2021'in Haziran ayında Shenzhou 12 uzay aracıyla uzaya gönderildi. Araştırmacılar mikro yerçekimi ve kozmik radyasyona maruz kalmansı nedeniyle tohumların kuraklığa ve haşere istilasına karşı daha dirençli olmasını sağlayan bir dizi mutasyona uğradığını söylüyor. Ayrıca tüm bu etmenler pirincin tadını da iyileştirmiş durumda.

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Yüksek kaliteli ürün olarak pazarlanacak

Ancak tohumların yüksek verime sahip olmama gibi bir dezavantajı var. Uzay pirinci hektar başına 7.125 kg gibi bir üretim getiriyor. Pirincin bir kısmı daha ileri yetiştirme araştırmaları için kullanılacak, bir kısmı ise kg başına yaklaşık 200 yuan (27.46 dolar) fiyat etiketiyle yüksek kaliteli bir ürün olarak satılacak.

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Çinliler uzay pirinci satışına başlıyor