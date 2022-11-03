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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da mavi tik için aylık 8 dolar isteyeceklerini açıklayan Elon Musk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan mavi tik diplomasisi yürütebiliriz dedi.
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    Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz Tam Boyutta Gör
    Dün akşam A Haber ve ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk ile mavi tik (doğrulama rozeti) için talep edilen aylık 8 dolarlık ücret konusunda pazarlık yapabileceğini söyledi.

    Bildiğiniz üzere geçen hafta Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue hizmeti için aylık 8 dolar ücret alacaklarını açıklamıştı. Programda Erdoğan'a bu konuyla ilgili fikirleri soruldu.

    Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz Tam Boyutta Gör

    "Elon Musk ile mavi tik diplomasisi yürütebiliriz"

    Yaklaşık bir yıldır Elon Musk ile görüşemediklerini söyleyen Erdoğan, bu aralar Twitter'dan dolayı bir görüşme yapabileceklerini belirtti. Mavi tik için belirlenen 8 dolarlık ücret sorulduğunda ise Cumhurbaşkanı şakayla karışık şu ifadeleri kullandı:

    "Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz"

    Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz Tam Boyutta Gör
    Elon Musk kısa süre önce yaptığı açıklamada mavi tik rozetine sahip kullanıcıların yüzde 50 daha az reklam göreceğini, daha uzun videolar ve sesler yayınlayabileceklerini ve aramalarda/bahsetmelerde daha önde yer alacaklarını duyurmuştu.
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    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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    twitter, elon musk ve
    5 etiket daha cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan mavi tik Teknoloji Haberleri Internet
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