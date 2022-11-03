Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz

Bildiğiniz üzere geçen hafta Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue hizmeti için aylık 8 dolar ücret alacaklarını açıklamıştı. Programda Erdoğan'a bu konuyla ilgili fikirleri soruldu.
"Elon Musk ile mavi tik diplomasisi yürütebiliriz"
Yaklaşık bir yıldır Elon Musk ile görüşemediklerini söyleyen Erdoğan, bu aralar Twitter'dan dolayı bir görüşme yapabileceklerini belirtti. Mavi tik için belirlenen 8 dolarlık ücret sorulduğunda ise Cumhurbaşkanı şakayla karışık şu ifadeleri kullandı:
"Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz"Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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