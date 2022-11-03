Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz

Tam Boyutta Gör Dün akşam A Haber ve ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk ile mavi tik (doğrulama rozeti) için talep edilen aylık 8 dolarlık ücret konusunda pazarlık yapabileceğini söyledi.

Elon Musk, Twitter'ın geleceği için 50 Tesla çalışanına güveniyor 18 sa. önce eklendi

Bildiğiniz üzere geçen hafta Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue hizmeti için aylık 8 dolar ücret alacaklarını açıklamıştı. Programda Erdoğan'a bu konuyla ilgili fikirleri soruldu.

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"Elon Musk ile mavi tik diplomasisi yürütebiliriz"

Yaklaşık bir yıldır Elon Musk ile görüşemediklerini söyleyen Erdoğan, bu aralar Twitter'dan dolayı bir görüşme yapabileceklerini belirtti. Mavi tik için belirlenen 8 dolarlık ücret sorulduğunda ise Cumhurbaşkanı şakayla karışık şu ifadeleri kullandı:

"Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz"

Tam Boyutta Gör Elon Musk kısa süre önce yaptığı açıklamada mavi tik rozetine sahip kullanıcıların yüzde 50 daha az reklam göreceğini, daha uzun videolar ve sesler yayınlayabileceklerini ve aramalarda/bahsetmelerde daha önde yer alacaklarını duyurmuştu.

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Erdoğan: Elon Musk ile Twitter mavi tik ücretini görüşebiliriz