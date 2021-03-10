Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara

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Küresel otomotiv endüstrisindeki şirketler, özellikle Avrupa'daki otomobil üreticileri, elektronik bileşen eksikliği nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor. Bu durumun ülkemizdeki üretimi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyordu. Beklenen haber Oyak Renault'dan geldi.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunlarının Oyak Renault'yu da etkilediğini bildirdi. Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığını dile getiren Aoun, "Bursa’da ürettiğimiz yeni Clio, Clio E-tech ve Megane Sedan'da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

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"Aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceğiz"

Bileşen tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye'ye de yansıdığını ve üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Aoun, şunları kaydetti:

'En son teknolojileri kullandığımız Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart'ta üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz.'

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Aoun, aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

Kriz yılın ikinci yarısına kadar sarkabilir

Konfor ve güvenlik odaklı özelliklerle donatılan yeni nesil araçlarda yazılım ve elektronik bileşenler artık hayati öneme sahip hale geldi. Gelişmiş multimedya sistemlerinin yanı sıra sensör ve kameralardan elde edilen verilerin hızlı bir şekilde işlenebilmesi için güçlü bileşenlere ihtiyaç duyuluyor.

Otomotiv üreticileri, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle otomobillere yönelik talep azalınca bu doğrultuda üretim için büyük önem taşıyan çip tedarikini de azalttı. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren üretim yeniden pozitif bir ivme kazanınca şirketler yeniden çip tedarikçilerinin kapısını çaldı fakat zaten halihazırda tam kapasite çalışan çip üreticileri otomotiv şirketlerinin bu talebine yetişemedi. Dolayısıyla otomotivde yeniden çarkların durmasına neden olan bu sorun ortaya çıktı.

Otomotivdeki elektronik bileşen sorununun çözülmesi için artık şirketler değil hükümetler devreye girmeye başladı. Önce Almanya sonra da ABD, en büyük çip üreticisi konumundaki Tayvanlı TSMC ile bu sorun odağında görüşmeye başladı. Fakat uzmanlar söz konusu tedarik sorununun 2021'in ikinci yarısına kadar sarkabileceğini söylüyor.

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