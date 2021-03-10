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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara

    Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunlarının Oyak Renault'yu da etkilediğini bildirdi. Bu nedenle 15 - 22 Mart'ta üretime ara verilecek.
    10 Mart 2021, 13:00 (14 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara
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    Küresel otomotiv endüstrisindeki şirketler, özellikle Avrupa'daki otomobil üreticileri, elektronik bileşen eksikliği nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor. Bu durumun ülkemizdeki üretimi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyordu. Beklenen haber Oyak Renault'dan geldi.

    Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunlarının Oyak Renault'yu da etkilediğini bildirdi. Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığını dile getiren Aoun, "Bursa’da ürettiğimiz yeni Clio, Clio E-tech ve Megane Sedan'da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

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    "Aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceğiz"

    Bileşen tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye'ye de yansıdığını ve üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Aoun, şunları kaydetti:

    'En son teknolojileri kullandığımız Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart'ta üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz.'

    Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara
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    Aoun, aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

    Kriz yılın ikinci yarısına kadar sarkabilir

    Konfor ve güvenlik odaklı özelliklerle donatılan yeni nesil araçlarda yazılım ve elektronik bileşenler artık hayati öneme sahip hale geldi. Gelişmiş multimedya sistemlerinin yanı sıra sensör ve kameralardan elde edilen verilerin hızlı bir şekilde işlenebilmesi için güçlü bileşenlere ihtiyaç duyuluyor.

    Otomotiv üreticileri, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle otomobillere yönelik talep azalınca bu doğrultuda üretim için büyük önem taşıyan çip tedarikini de azalttı. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren üretim yeniden pozitif bir ivme kazanınca şirketler yeniden çip tedarikçilerinin kapısını çaldı fakat zaten halihazırda tam kapasite çalışan çip üreticileri otomotiv şirketlerinin bu talebine yetişemedi. Dolayısıyla otomotivde yeniden çarkların durmasına neden olan bu sorun ortaya çıktı.

    Otomotivdeki elektronik bileşen sorununun çözülmesi için artık şirketler değil hükümetler devreye girmeye başladı. Önce Almanya sonra da ABD, en büyük çip üreticisi konumundaki Tayvanlı TSMC ile bu sorun odağında görüşmeye başladı. Fakat uzmanlar söz konusu tedarik sorununun 2021'in ikinci yarısına kadar sarkabileceğini söylüyor.



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    falken34 (kenan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    türkçe meali: zam yapacağız bahanemiz yok. önce üretimi durdurup mal yok çekicez. olanı da pahalı satıcaz.
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kriptocular.
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    interwap (Volkan ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu yonga tesisleri ülkemizde de olsa...
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe meali= Kur yükseliyo bekleyip daha yüksekten milleti düdüklemeye devam edicez o yüzden çipi bahane ediyoruz.
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    büdünün kaşı 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    virüs bahanesi bitti, sırada çip krizi var. ram üreticileri gibi her sene bi yangın çıkar fabrikalarında
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    malkooklam 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ...tabi yaaa fiyatların artırılmasıyla hiç alakalı olmayacak...yersen..
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    Emekkk 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reno ara versinde şu upc beynini değişsin bari herkezin sıra ile patlıyor
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    Nevfel (T. I.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    O değil kum kıtlığı da var. Cam üretimi sıkıntıda. Doğrudan cam kullanılan her sektörde de üretimi aksatacak.
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    M makine26 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    hurdacılar ve inşaatçılar sağlam camları ayırmadan direk kırıyor. Bir de onların kafasını kırmak lazım. Geri kazanım bilinci yok.
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    Paetzold 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim fabrika tofaş, reno, ford vb yerlere parça yapıyor. Yan sanayi. İşler kötü kçö'de olanlar var yeniden kçö çıkarılanlar var. Çoğu hat çalışmıyor.
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    kevser27 (fadıl demirci) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    7 günlük ara için yapılan algılara bak
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    S shade_boi (Ali G) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar düşecek diyenleri alalım.
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    A akenatons 11 sa. ( Mesaj Silindi ) shade_boi
    Pandemi döneminde tüm dünyada otomobil fiyatları geriledi. Biz ise kendi topuğumuza sıkarak milyonlarca al satçı ile piyasayı suni bir şekilde yukarıya çektik. Berberi, bakkalı, manavı herkes galerici oldu birden.

    Bir ürün satılmadığında fiyatı düşer. Dolayısıyla global bir tepki koyabilirsek otomobil fiyatları da düşer. Ancak otomobil fiyatlarini satıcılar düşürmeyecek. Sıfır araçtan ÖTV ve KDV alamayan devlet düşürecek. Bence insanların en büyük yanılgısı bu.

    Şubat ayında son on yılın sıfır araç satış rekoru kırıldı. Biz milletçe hıyara elimizde tuzluk ile koşarsak devlet vergi mergi indirmeyecek.
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    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    oyak renault, çip krizi ve
    4 etiket daha otomotiv Türkiye Haberleri renault Bilim ve Teknoloji
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