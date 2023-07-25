Tam Boyutta Gör Renew olarak adlandırılan bu sistem, kısaca ikinci el otomobillerin doğrudan Renault tarafından yenilenerek piyasaya sunulması anlamına geliyor. Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında devreye alınan yeni endüstriyel tesis ile hayata geçirilen Renew ile test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımları gibi "Refactory" işlemleri yapılacak.

Bunun yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik) ve kalite kontrolü gibi işlemler de sürece dahil olacak. Renault'nun bu hizmeti ilk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modelleri için geçerli olup ilerleyen süreçte farklı modeller için de hizmet verilecek.

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Renault tarafından yenilenen ikinci el otomobillere 2 yıl garanti verilecek. Bu araçlar Türkiye genelinde 56 noktada yetkili olan Renew bayilerinde satışa sunulacak.

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Fabrika çıkışlı 2. el otomobil dönemi Türkiye'de başladı