Fabrika çıkışlı 2. el otomobil dönemi Türkiye'de başladı

Bunun yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik) ve kalite kontrolü gibi işlemler de sürece dahil olacak. Renault'nun bu hizmeti ilk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modelleri için geçerli olup ilerleyen süreçte farklı modeller için de hizmet verilecek.
Renault tarafından yenilenen ikinci el otomobillere 2 yıl garanti verilecek. Bu araçlar Türkiye genelinde 56 noktada yetkili olan Renew bayilerinde satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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