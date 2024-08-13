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Tam Boyutta Gör Circle to Search, Google'ın yapay zeka algoritmaları tarafından desteklenen Samsung telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir özellik. Yakında eşleşen ses sonuçlarını aramanıza olanak tanıyan bir güncelleme alacak. Yeni bir rapora göre Google, Circle to Search içinde Sesli Arama olarak adlandırılan yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, cihazda veya gittiğiniz bir mekanda çalan müziği bulmanıza yardımcı olacak. Sadece mırıldanarak da şarkıyı bulabileceksiniz.

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Mırıldanarak bulma seçeneği de olacak

Tam Boyutta Gör Bu yeni özellik, Android için Google uygulamasının 15.32.36 beta sürümünde ortaya çıktı. Circle to Search'ü açıp Google arama çubuğunun sağ tarafındaki müzik notası şeklindeki simgeye dokunarak açabiliyorsunuz. Bu düğmeye dokunduğunuzda Google, cihazınızda veya cihazınızın yakınında çalan şarkıyı tanımlamaya çalışan bir işlem başlatıyor.

Google, bu özelliği şu anda kendi bünyesinde test ediyor. Samsung telefon kullanıcılarının artık çalan müziği bulmak için Shazam gibi üçüncü parti uygulamalara ihtiyacı olmayacak.

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Circle to Search, müzik bulma özelliği kazanıyor