Elveda Shazam: Samsung telefonlarda çalan müziği yapay zeka bulacak

Elveda Shazam
Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi, telefonunuzda Circle to Search'ü etkinleştirdiğinizde ekranda yeni bir müzik notası simgesi belirecek. Buna tıklandığında müzik tanımlama işlemi otomatik olarak başlıyor. Cihazın kendisinde çalınan müzikle ve cihazınızın yakınında çalan müzik bu şekilde tanımlanabiliyor. Hatta şarkıyı söyleseniz ya da sadece mırıldansanız bile çalışıyor.
Circle to Search'e dahil edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar Shazam ya da Soundhound gibi üçüncü parti müzik tanımlama uygulamalarını yüklemek zorunda kalmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.