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    Anlık Bildirim

    Elveda Shazam: Samsung telefonlarda çalan müziği yapay zeka bulacak

    Samsung, akıllı telefonlarında yapay zeka özellikleri sunuyor. Bu bağlamda Galaxy AI özellikleri arasında olan Circle to Search, artık çalan müziği de bulabilecek.
    Samsung telefonlarda çalan müziği yapay zeka bulacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı telefonlarında sunduğu yapay zeka özellikleri giderek daha fazla modeline genişletiyor. Galaxy AI çatısı altında sunulan bu özelliklerin bazıları orta seviye Galaxy A serisine yakın zamanda sunulmaya başlandı. Şimdi ise ilk Galaxy AI özellikleri arasında olan Circle to Search önemli bir yenilik alıyor. Artık Circle to Search ile Shazam gibi çalan müziği bulmak mümkün olacak.

    Elveda Shazam

    Samsung telefonlarda çalan müziği yapay zeka bulacak Tam Boyutta Gör
    Samsung cihazlarda artık Circle to Search'te yeni bir özellik mevcut ve bu da müzik tanıma. Bu özellik hâlihazırda bazı Galaxy telefonlarda kullanılmaya başlandı. Bu özelliğe kavuşmak isteyen kullanıcılar Google uygulamasının 15.32.37.28 sürümüne (Circle to Search'e güç veren uygulama) sahip bir Samsung cihaz kullanmak zorunda. Ancak bu da yeterli değil zira yeni özellik, şimdilik bazı kullanıcılarda aktif hale getirilmiş durumda.

    Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi, telefonunuzda Circle to Search'ü etkinleştirdiğinizde ekranda yeni bir müzik notası simgesi belirecek. Buna tıklandığında müzik tanımlama işlemi otomatik olarak başlıyor. Cihazın kendisinde çalınan müzikle ve cihazınızın yakınında çalan müzik bu şekilde tanımlanabiliyor. Hatta şarkıyı söyleseniz ya da sadece mırıldansanız bile çalışıyor.

    Circle to Search'e dahil edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar Shazam ya da Soundhound gibi üçüncü parti müzik tanımlama uygulamalarını yüklemek zorunda kalmıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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