Elveda Shazam: Samsung telefonlarda çalan müziği yapay zeka bulacak

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Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonlarında sunduğu yapay zeka özellikleri giderek daha fazla modeline genişletiyor. Galaxy AI çatısı altında sunulan bu özelliklerin bazıları orta seviye Galaxy A serisine yakın zamanda sunulmaya başlandı. Şimdi ise ilk Galaxy AI özellikleri arasında olan Circle to Search önemli bir yenilik alıyor. Artık Circle to Search ile Shazam gibi çalan müziği bulmak mümkün olacak.

Elveda Shazam

Tam Boyutta Gör Samsung cihazlarda artık Circle to Search'te yeni bir özellik mevcut ve bu da müzik tanıma. Bu özellik hâlihazırda bazı Galaxy telefonlarda kullanılmaya başlandı. Bu özelliğe kavuşmak isteyen kullanıcılar Google uygulamasının 15.32.37.28 sürümüne (Circle to Search'e güç veren uygulama) sahip bir Samsung cihaz kullanmak zorunda. Ancak bu da yeterli değil zira yeni özellik, şimdilik bazı kullanıcılarda aktif hale getirilmiş durumda.

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Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi, telefonunuzda Circle to Search'ü etkinleştirdiğinizde ekranda yeni bir müzik notası simgesi belirecek. Buna tıklandığında müzik tanımlama işlemi otomatik olarak başlıyor. Cihazın kendisinde çalınan müzikle ve cihazınızın yakınında çalan müzik bu şekilde tanımlanabiliyor. Hatta şarkıyı söyleseniz ya da sadece mırıldansanız bile çalışıyor.

Circle to Search'e dahil edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar Shazam ya da Soundhound gibi üçüncü parti müzik tanımlama uygulamalarını yüklemek zorunda kalmıyor.

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Samsung telefonlarda çalan müziği yapay zeka bulacak