Galaxy S24 ile gelen Circle to Search'e anında çeviri özelliği eklendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Google, Samsung Galaxy S24'ün öne çıkan özelliklerinden biri olan Circle to Search'e, içerik PDF dökümanı dahi olsa ekrandaki herhangi bir içeriği anında başka dile çevirme özelliğini ekleyeceğini duyurmuştu. X'deki bir gönderide özelliğin bazı kullanıcılara açıldığı görülüyor.

Videoda görüldüğü gibi özelliğe erişmek için ana sayfa düğmesine veya gezinme çubuğuna uzun basarak Circle to Search'ü aktive etmeniz ve daha sonra da sağ alttaki çevir düğmesine dokunmanız gerekiyor. Böylece eğer ekranda yabancı bir dile ait bir yazı varsa direkt olarak Türkçe'ye çevriliyor.

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Galaxy S24 serisi ile duyurulan Circle to Search özelliği, OneUI 6.1 güncellemesi ile Galaxy S23 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5'e de geldi. Anında çeviri özelliği telefonunuza gelmediyse Google Play'den Google uygulamasını güncellemenizi tavsiye ediyoruz.

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