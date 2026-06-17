CİRİT Anti-İHA füzesi Avrupa yolunda: İspanyol sistemine entegre edilecek

CİRİT Anti-İHA neden geliştirildi?
CİRİT Anti-İHA, sahada etkinliği kanıtlanmış olan 70 mm CİRİT Lazer Güdümlü Füze temel alınarak geliştirildi. Sistem, özellikle alçak irtifada uçan insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere optimize edildi.
Günümüzde İHA tehditlerine karşı sıklıkla kullanılan hava savunma füzeleri yüksek maliyetleri nedeniyle sürdürülebilir bir çözüm olarak görülmüyor. CİRİT Anti-İHA ise daha düşük maliyetli angajman imkanı sunarak, pahalı hava savunma mühimmatlarının kullanılmasından önce devreye girebilecek bir ara katman çözümü oluşturuyor.
Anlaşmada hangi EM&E Group platformunun kullanılacağı resmi olarak açıklanmasa da fuarda imzaların, şirketin ODIN 6x6 Anti-İHA sistemi önünde atılması dikkat çekti. ODIN 6x6’nın yeni konfigürasyonunda 30x113 mm top, EchoShield MESA radarı, önleyici İHA’lar ve MANPADS ya da lazer güdümlü roket taşıyabilen dört mühimmatlı lançer podu bulunuyor. Bu yapı, CİRİT Anti-İHA entegrasyonu için en güçlü aday olarak gösteriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: