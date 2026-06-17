CİRİT Anti-İHA füzesi Avrupa yolunda: İspanyol sistemine entegre edilecek

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Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen CİRİT Anti-İHA (C-UAS) füzesi, Avrupa pazarına açılma yolunda önemli bir adım attı. Paris’te düzenlenen Eurosatory 2026 savunma fuarında ROKETSAN ile İspanyol savunma şirketi EM&E Group arasında imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında CİRİT Anti-İHA füzesinin şirketin uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edilmesi hedefleniyor.

CİRİT Anti-İHA neden geliştirildi?

CİRİT Anti-İHA, sahada etkinliği kanıtlanmış olan 70 mm CİRİT Lazer Güdümlü Füze temel alınarak geliştirildi. Sistem, özellikle alçak irtifada uçan insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere optimize edildi.

Günümüzde İHA tehditlerine karşı sıklıkla kullanılan hava savunma füzeleri yüksek maliyetleri nedeniyle sürdürülebilir bir çözüm olarak görülmüyor. CİRİT Anti-İHA ise daha düşük maliyetli angajman imkanı sunarak, pahalı hava savunma mühimmatlarının kullanılmasından önce devreye girebilecek bir ara katman çözümü oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni versiyon, temel CİRİT füzesine kıyasla bazı önemli değişiklikler içeriyor. Bunların başında RF yaklaşma sensörü (proximity fuse) geliyor. Bu sensör sayesinde füze, hedefe doğrudan çarpmasa bile belirlenen mesafeye ulaştığında harp başlığını etkinleştirerek vurma olasılığını artırabiliyor. Bunun yanında sistemde, İHA hedeflerine karşı etkinliği yükseltmek amacıyla geliştirilen özel Anti-İHA harp başlığı ve yenilenmiş güdüm-kontrol algoritmaları bulunuyor.

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Anlaşmada hangi EM&E Group platformunun kullanılacağı resmi olarak açıklanmasa da fuarda imzaların, şirketin ODIN 6x6 Anti-İHA sistemi önünde atılması dikkat çekti. ODIN 6x6’nın yeni konfigürasyonunda 30x113 mm top, EchoShield MESA radarı, önleyici İHA’lar ve MANPADS ya da lazer güdümlü roket taşıyabilen dört mühimmatlı lançer podu bulunuyor. Bu yapı, CİRİT Anti-İHA entegrasyonu için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

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