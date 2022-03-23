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    Avrupa'da satılacak yeni Honda Civic e:HEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni nesil Honda Civic Hatchback'in Avrupa'da sadece hibrit motorla satılacağı çok önceden belliydi. Japon üreticinin diğer yeni modelleri gibi e:HEV ismini taşıyan modelin detayları haberimizde:
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    2022 Honda Civic e:HEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2022 Honda Civic Hatchback'in Avrupa pazarında satılacak versiyonu tanıtıldı. Söz konusu model sadece e:HEV adı verilen hibrit versiyonla satılacak.

    Civic e:HEV özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Honda Civic e:HEV'deki hibrit sistem Atkinson çevrimli 2.0 litre dört silindirli ünite ve iki elektrik motorundan oluşuyor. Elektrikli motorlarının ikisi de ön tarafta bulunuyor. 72 pil hücresinden oluşan lityum iyon batarya da arka koltukların altına konumlandırılmış. Benzinli ünitenin yüzde 41 termal verimlilik sağlayan yeni bir güç kontrol ünitesiyle kontrol edildiği belirtiliyor.

    Civic e:HEV'in güç aktarma sistemi, elektrik, hibrit ve benzinli modlar arasındaki geçişleri otomatik yapıyor. Sürücü ise Eko, Normal, Sport ve Kişisel modlar arasında seçim yapabiliyor. Söz konusu sistem toplamda 184 PS güç ve 315 Nm tork üretiyor. Üretilen güç, Honda'nın mekanik sürtünmeyi azaltan sabit vites sistemiyle ön tekerleklere aktarılıyor. Japon üretici, bu kombinasyonla 5 l/100km'den daha az yakıt tüketimi hedefliyor.

    2022 Honda Civic e:HEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Civic e:HEV'in tasarımı geçtiğimiz yıl ABD pazarı için tanıtılan Civic Hatchback aynı. Sadece arka difüzördeki krom detaylar Avrupa'da satılacak versiyonda yok. İç mekanda da sadece orta konsolda fark var o da vites topuzundan dolayı. Bu alanda donanım seviyesine göre 10.2 inç HD renkli LCD gösterge paneli ve 9 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra 12 hoparlörlü BOSE ses sistemi de üst seviyede sunulacak özelliklerden.

    Gelişmiş güvenlik ve sürüş asistan sistemlerinden oluşan Honda Sensing paketi de olmazsa olmaz. 11 hava yastığı, yeni 100 derece geniş açılı ön kamera, iyileştirilmiş yaya, şerit ve araç algılama teknolojisi, yeni sonar sensörler, çarpışma hafifletici fren sistemi, şerit takip asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı gibi pek çok özellik bu kapsamda kullanıcılara sunuluyor.

    Yeni Honda Civic e:HEV, 2022'nin sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulmuş olacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

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