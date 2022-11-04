Citroen C5 Aircross'a yeni şarj edilebilir hibrit sistem geliyor

Tam Boyutta Gör Citroen, ürün gamındaki şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerini artırıyor. Şirket, Citroen C5 Aircross için yeni bir PHEV seçenek duyurdu. Ayrıca C5 X ve C5 Aircross'taki mevcut PHEV sistem için de menzil güncellemesi geldi.

Yeni 180 e-EAT8 hibrit sistem

Citroen C5 Aircross'a gelecek yeni PHEV sistem, 180 e-EAT8 olarak adlandırılıyor. PureTech 180 isimli benzinli versiyonun yerini alacak sistemde 1.6 litre motor ve bir elektrik motoru kombine edilmiş. Böylelikle toplamda 180 hp güç ve 360 Nm tork üretiliyor. Benzinli motorun tek başına ürettiği güç 150 hp.

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Yeni hibrit sistemdeki elektrik motoru tek başına 109 hp güç üretiyor. Bu motora gereken enerjiyi depolamak için de 84 hücreye sahip 12.4 kWsa (11.3 kWsa kullanılabilir) batarya paketi kullanılmış. Yeni C5 Aircross 180 e-EAT8, şarj edilebilir hibrit olduğu için 58 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş modunda ilerleyebilir. Crossover bu modda 135 km/s son hıza çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bataryanın doluma ulaşması 7.4 kW şarj cihazı ile 1 saat 45 dakika sürüyor. Citroen, müşterilerin araçlarını evde veya ofiste şarj etmeleri halinde günlük işe gidip gelme sürecinin tamamını saf elektrik modunda yapabileceklerini söylüyor. Citroen C5 Aircross 180 e-EAT8'in fiyatı 43.650 eurodan başlıyor.

Mevcut PHEV sisteme menzil güncellemesi

Citroen, yeni PHEV sistemin yanı sıra C5 X ve C5 Aircross'taki mevcut 225 e-EAT8 seçeneğini de güncelledi. Farklı kimyaya sahip yeni nesil bataryada aynı sayıda hücre kullanılmasına rağmen (96 hücre) kapasite 13.2 kWsa'ten 14.2 kWsa'e yükselmiş. Bu da söz konusu modellerin menziline yüzde 15 artış olarak yansımış.

Sonuç olarak, C5 X, artık 55 km yerine 63 km, C5 Aircross ise 55 km yerine 64 km'ye kadar saf elektrikli sürüş modunda ilerleyebiliyor. Sistemin güç çıkışında ise herhangi bir değişim yok. 1.6 litre motor ve bir elektrik motoru ile toplamda 225 hp güç sunuluyor.

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Citroen C5 Aircross'a yeni şarj edilebilir hibrit sistem geliyor