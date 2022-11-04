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    Citroen C5 Aircross'a yeni şarj edilebilir hibrit sistem geliyor

    PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarını daha erişilebilir hale getirmek isteyen Citroen, crossover modeli C5 Aircross'a 180 e-EAT8 adında yeni bir seçenek ekliyor. 
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    Citroen C5 Aircross'a yeni şarj edilebilir hibrit sistem geliyor Tam Boyutta Gör
    Citroen, ürün gamındaki şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerini artırıyor. Şirket, Citroen C5 Aircross için yeni bir PHEV seçenek duyurdu. Ayrıca C5 X ve C5 Aircross'taki mevcut PHEV sistem için de menzil güncellemesi geldi.

    Yeni 180 e-EAT8 hibrit sistem

    Citroen C5 Aircross'a gelecek yeni PHEV sistem, 180 e-EAT8 olarak adlandırılıyor. PureTech 180 isimli benzinli versiyonun yerini alacak sistemde 1.6 litre motor ve bir elektrik motoru kombine edilmiş. Böylelikle toplamda 180 hp güç ve 360 Nm tork üretiliyor. Benzinli motorun tek başına ürettiği güç 150 hp.

    Yeni hibrit sistemdeki elektrik motoru tek başına 109 hp güç üretiyor. Bu motora gereken enerjiyi depolamak için de 84 hücreye sahip 12.4 kWsa (11.3 kWsa kullanılabilir) batarya paketi kullanılmış. Yeni C5 Aircross 180 e-EAT8, şarj edilebilir hibrit olduğu için 58 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş modunda ilerleyebilir. Crossover bu modda 135 km/s son hıza çıkabiliyor.

    Citroen C5 Aircross'a yeni şarj edilebilir hibrit sistem geliyor Tam Boyutta Gör
    Bataryanın doluma ulaşması 7.4 kW şarj cihazı ile 1 saat 45 dakika sürüyor. Citroen, müşterilerin araçlarını evde veya ofiste şarj etmeleri halinde günlük işe gidip gelme sürecinin tamamını saf elektrik modunda yapabileceklerini söylüyor. Citroen C5 Aircross 180 e-EAT8'in fiyatı 43.650 eurodan başlıyor.

    Mevcut PHEV sisteme menzil güncellemesi

    Citroen, yeni PHEV sistemin yanı sıra C5 X ve C5 Aircross'taki mevcut 225 e-EAT8 seçeneğini de güncelledi. Farklı kimyaya sahip yeni nesil bataryada aynı sayıda hücre kullanılmasına rağmen (96 hücre) kapasite 13.2 kWsa'ten 14.2 kWsa'e yükselmiş. Bu da söz konusu modellerin menziline yüzde 15 artış olarak yansımış.

    Sonuç olarak, C5 X, artık 55 km yerine 63 km, C5 Aircross ise 55 km yerine 64 km'ye kadar saf elektrikli sürüş modunda ilerleyebiliyor. Sistemin güç çıkışında ise herhangi bir değişim yok. 1.6 litre motor ve bir elektrik motoru ile toplamda 225 hp güç sunuluyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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