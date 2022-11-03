2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Bu alanda 2022'nin ilk çeyreğinde Dacia Duster'ın üstünlüğü söz konusuydu. Ancak geride kalan on aylık döneme baktığımızda Bursalı Fiat Egea Cross'un rakibini fazlasıyla zorladığını görmekteyiz. Hatta Ekim ayında Egea Cross, rakibinden 304 adet daha fazla satmış ancak genele bakıldığında Duster hala lider konumda.
Listenin üçüncü sırasında yine ülkemizde üretilen Hyundai Bayon bulunuyor. Bayon, on aylık dönemde diğer iki rakibinin yarısı kadar satılmış. Volkswagen, T-Roc ile ilk beşte kendine yer bulurken Hyundai Tucson ise 8.259 adet satışla rakibini yakından takip ediyor. İşte 2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover modeller:
|Sıra
|Model
|Adet
|Başlangıç Fiyatı
|1.
|Dacia Duster
|21.518
|509.900 TL
|2.
|Fiat Egea Cross
|20.617
|452.900 TL
|3.
|Hyundai Bayon
|10.268
|472.000 TL
|4.
|Volkswagen T-Roc
|8.327
|830.200 TL
|5.
|Hyundai Tucson
|8.259
|845.000 TL
|6.
|Opel Crossland
|7.778
|574.900 TL
|7.
|Peugeot 3008
|6.354
|984.000 TL
|8.
|Kia Stonic
|6.300
|528.000 TL
|9.
|Citroen C3 Aircross
|4.838
|623.000 TL
|10.
|Peugeot 2008
|4.423
|673.500 TL
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence