Ülkemizdeki SUV/Crossover çeşitliliği artıyor. Son olarak bu sınıfta Toyota Corolla Cross'un satışa sunulduğuna şahit olduk. SUV gövde tipi 2022 Ocak-Ekim dönemindeki satışlarda da yüzde 40,8 pay ile lider konumda. Peki 2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover modeller hangileri?

Bu alanda 2022'nin ilk çeyreğinde Dacia Duster'ın üstünlüğü söz konusuydu. Ancak geride kalan on aylık döneme baktığımızda Bursalı Fiat Egea Cross'un rakibini fazlasıyla zorladığını görmekteyiz. Hatta Ekim ayında Egea Cross, rakibinden 304 adet daha fazla satmış ancak genele bakıldığında Duster hala lider konumda.

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Listenin üçüncü sırasında yine ülkemizde üretilen Hyundai Bayon bulunuyor. Bayon, on aylık dönemde diğer iki rakibinin yarısı kadar satılmış. Volkswagen, T-Roc ile ilk beşte kendine yer bulurken Hyundai Tucson ise 8.259 adet satışla rakibini yakından takip ediyor. İşte 2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover modeller:

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2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller