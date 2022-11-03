Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

    2022 Ocak-Ekim dönemindeki satışlarda sedanları liderlikten eden SUV/Crossover modellerin popülerliği git gide artıyor. 2022'de en çok satılan SUV modelleri sizler için listeledik:
    Oy Ver
    2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller
    Ülkemizdeki SUV/Crossover çeşitliliği artıyor. Son olarak bu sınıfta Toyota Corolla Cross'un satışa sunulduğuna şahit olduk. SUV gövde tipi 2022 Ocak-Ekim dönemindeki satışlarda da yüzde 40,8 pay ile lider konumda. Peki 2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover modeller hangileri?

    Bu alanda 2022'nin ilk çeyreğinde Dacia Duster'ın üstünlüğü söz konusuydu. Ancak geride kalan on aylık döneme baktığımızda Bursalı Fiat Egea Cross'un rakibini fazlasıyla zorladığını görmekteyiz. Hatta Ekim ayında Egea Cross, rakibinden 304 adet daha fazla satmış ancak genele bakıldığında Duster hala lider konumda.

    Listenin üçüncü sırasında yine ülkemizde üretilen Hyundai Bayon bulunuyor. Bayon, on aylık dönemde diğer iki rakibinin yarısı kadar satılmış. Volkswagen, T-Roc ile ilk beşte kendine yer bulurken Hyundai Tucson ise 8.259 adet satışla rakibini yakından takip ediyor. İşte 2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover modeller:

    2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller
    Sıra Model Adet Başlangıç Fiyatı
    1. Dacia Duster 21.518 509.900 TL
    2. Fiat Egea Cross 20.617 452.900 TL
    3. Hyundai Bayon 10.268 472.000 TL
    4. Volkswagen T-Roc 8.327 830.200 TL
    5. Hyundai Tucson 8.259 845.000 TL
    6. Opel Crossland 7.778 574.900 TL
    7. Peugeot 3008 6.354 984.000 TL
    8. Kia Stonic 6.300 528.000 TL
    9. Citroen C3 Aircross 4.838 623.000 TL
    10. Peugeot 2008 4.423 673.500 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız