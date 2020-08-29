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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clash Royale tarzındaki Soul of Eden indirmeye sunuldu

    Kendisine has grafik atmosferi ve oyun stili ile Soul of Eden uzun eğlence saatleri vadediyor. Clash Royale tarzındaki oyun çeşitli turnuvaları ile espor meraklılarının ilgisini çekecektir.
    11 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Clash Royale tarzındaki Soul of Eden indirmeye sunuldu
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    Rayark ekibinin bir süredir merakla beklenen yeni Clash Royale tarzındaki espor oyunu Soul of Eden indirmeye sunuldu. Türün geleneksel mekaniklerinin yanında ekibin de dokunuşları farklılık oluşturuyor.

    Soul of Eden neler sunuyor?

    Soul of Eden oyunu tanıdığımız üzere küçük bir alanda güç barımız kadar saldırı birimini kullanma esasına dayanıyor. Kendi üssümüzü koruyarak karşı üssü yıkmaya çalışıyoruz. Kart şeklindeki saldırı birimlerinden 30 tanesini envanterde saklayabiliyoruz. Toplam kart sayısı ise 100. Bunlar arasında kahramanlar da yer alıyor. Kahramanların özel yetenekleri ile avantaj elde edebiliyorsunuz.

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    Oyunda 4 farklı ırk yer alıyor. Her ırkın kendisine göre özel bir büyüsü var. Ayrıca her ırkın kartları da farklı oluyor. Maçlar kazanarak topladığınız hediye sandıkları ve ödüllerle birimlerinizi geliştirebiliyorsunuz.

    Espor tarzında olduğu için belirli bir süre sonra turnuvalara katılma şansınız oluyor. Bu turnuvalarda sıralamaya girerek daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz.

    Soul of Eden Soul of Eden Soul of Eden Soul of Eden Rayark International Limited Oyunlar Ücretsiz 515.7 MB

    Soul of Eden Soul of Eden Soul of Eden Soul of Eden Rayark International Limited Strateji Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 10 sa.
    deneyeceğiz
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    renega (Ömer Can IŞIK) 11 sa.
    ilgimi çekti
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