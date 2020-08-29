Clash Royale tarzındaki Soul of Eden indirmeye sunuldu

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Rayark ekibinin bir süredir merakla beklenen yeni Clash Royale tarzındaki espor oyunu Soul of Eden indirmeye sunuldu. Türün geleneksel mekaniklerinin yanında ekibin de dokunuşları farklılık oluşturuyor.

Soul of Eden neler sunuyor?

Soul of Eden oyunu tanıdığımız üzere küçük bir alanda güç barımız kadar saldırı birimini kullanma esasına dayanıyor. Kendi üssümüzü koruyarak karşı üssü yıkmaya çalışıyoruz. Kart şeklindeki saldırı birimlerinden 30 tanesini envanterde saklayabiliyoruz. Toplam kart sayısı ise 100. Bunlar arasında kahramanlar da yer alıyor. Kahramanların özel yetenekleri ile avantaj elde edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

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Oyunda 4 farklı ırk yer alıyor. Her ırkın kendisine göre özel bir büyüsü var. Ayrıca her ırkın kartları da farklı oluyor. Maçlar kazanarak topladığınız hediye sandıkları ve ödüllerle birimlerinizi geliştirebiliyorsunuz.

Espor tarzında olduğu için belirli bir süre sonra turnuvalara katılma şansınız oluyor. Bu turnuvalarda sıralamaya girerek daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz.

Soul of Eden Rayark International Limited Oyunlar Ücretsiz 515.7 MB

Soul of Eden Rayark International Limited Strateji Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

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