CMS, ABSplus adı altında 1 TB'ye kadar depolama alanı sunan 2.5 inç sabit disklerini üretti

Veri yedekleme, şifreleme ve depolama birimleri üreticisi olarak tanınan CMS firması, ABSplus adı altında ürettiği 2.5 inç'lik taşınabilir sabit disklerini satışa sundu.

CMS firmasının satışa sunduğu ABSplus serisi sabit diskler 160GB, 250GB, 320GB, 500GB, 640GB ve 1TB'lik kapasitelere sahip. USB 2.0 arabirimini kullanan sabit diskler CMS firmasının ürettiği BounceBack Ultimate adlı yazılım ile satılıyor. Bu yazılımdaki Instant PC Recovery özelliği ile sabit disk üzerinde kazayla silinen veriler geri getirilebiliyor. Bu programın bir diğer özelliği ise Windows işletim sisteminin yedeğini alarak olası sistem hatalarında harici sabit disk üzerinden bilgisayarı kullanabilme imkanı sunuyor olmasıdır. Sistemin yedeğini otomatik olarak alabilen yazılım ile registry verileri, uygulamalar, kişisel dosyalar sabit diskte yedekleniyor ve sabit disk üzerinden kullanılabiliyor.

CMS firmasının ürettiği 2.5 inç'lik sabit disklerin fiyatları şu şekilde oluşuyor

160 GB - 135$

250 GB - 140$

320 GB - 145$

500 GB - 169$

640 GB - 179$

1 TB - 230$