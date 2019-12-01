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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Codemasters, Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldı

    Yarış oyunları piyasasının büyük abilerinden Codemasters, Project Cars ve Need for Speed:Shift ile tanıdığımız Slightly Mad Studios'u satın aldı.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Codemasters, Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldı
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    Colin McRae Rally, Dirt ve F1 serilerinin yayıncısı Codemasters, ağırlıklı olarak yarış oyunları geliştiren en önemli şirketlerin başında geliyor. İngiltere merkezli olan Codemasters piyasadaki rekabeti bir miktar azaltmak ve yarış oyunları dünyasında daha çok söz sahibi olabilmek adına yine İngiltere merkezli geliştirici Slightly Mad Studios’u saflarına katmaya karar verdi. En çok Project Cars ve Project Cars 2 isimli oyunlarıyla tanınan stüdyo, Need for Speed: Shift ile Test Drive: Ferrari Racing Legends gibi oyunlarda da görev almış bir geliştirici.

    Codemasters, Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldı
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    GamesIndustry.biz’e göre satın alma için 30 milyon doları gözden çıkaran Codemasters, Slightly Mad Studios’un 150 kadar çalışanına da kendi merkezinde görev verecek.

    Satın alma sonucunda ise bazı yarış simülasyonu hayranları ise endişelerini dile getirmekten geri kalmamış. Zira Project Cars çok gerçekçi simülasyon öğeleri barındıran bir yapım. Hayranlar oyunun, daha “arcade” olan Grid gibi projeler arasında kaybolup gitmesinden endişelendiklerini belirtmiş.

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    Merak edilen bir diğer konu ise Slightly Mad Studios’un “üretilen en güçlü konsol” sloganıyla duyurduğu Mad Box projesi ile ilgili. Ocak oyunda stüdyonun CEO’su Ian Bell tarafından duyurulan konsol; 4k kalitede oyun, 60 FPS VR ve oyun geliştirmek için tamamen ücretsiz bir oyun motoru gibi özelliklerle geleceği iddiasını taşıyordu. Bu aşamada konsolun kaderiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil.

    Codemasters, Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldı
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    Bir araya gelen iki şirketin Project Cars 3 ile Project Cars Go isimli mobil oyunu geliştirmeye devam edecekleri belirtiliyor. Adı konulmamış ancak Fast and Furious filmlerine bağlı bir oyunun da yapımına devam edildiği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/29/codemasters-slightly-mad-project-cars/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander 1 hf.
    project cars 3 gelirmi acaba
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    Ohol Oula 1 hf.
    150 çalışan
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    gun 1 hf.
    Piyasaya yeni bir konsol girişi için aslında tam zamanı bir dönemden geçiyoruz. Zira artık tüm oyunlar PC uyumlu üretiliyor x86 alt yapısında çalışacak şekilde oluyor.



    Bu şirket belki başarılı olamaz ama Valve bence bu yönde ilerleyip bir konsol çıkarmalı.
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    sheff2x 1 hf.
    dirt serisi çok iyiydi. Fizik motoru harika bence. Umarım bozmazlar oyunu. Direksiyon seti almayı planlıyordum sırf dirt oynamak için.
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