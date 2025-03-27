F1 25'teki pistleri modellemek için LiDAR kullanıldı

EA, F1 25'te pistlerin modellemesi için LiDAR teknolojisinden faydalandığını duyurdu. Bu teknoloji, gerçek dünya pistlerini yüksek çözünürlüklü 3D taramalarla oyuna aktarmaya olanak tanıyor. Otonom araçların çevrelerini algılamak için kullandığı bu sistem, pistlerin birebir ölçekte yeniden yaratılmasını sağlıyor.
Pistler artık daha ayrıntılı
Her ne kadar EA, LiDAR kullanımı hakkında detaylara pek fazla değinmese de, bu teknolojinin pistlerdeki eğimlerden yüzey dokularına kadar ince ayrıntıların daha hassas şekilde yansıtılmasına imkan tanıdığı biliniyor. Bu aslında F1 tutkunları için önemli zira Monaco gibi bazı pistlerdeki tümseklerin ve eğimlerin oyuna aktarılması gerçekçilik açısından önemli. Hatta bazı pistlerdeki tümseklerin tarihi bir hikayesi bile var.
F1 25, 30 Mayıs’ta PC için 60 dolar, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. Iconic Edition sürümü ise PC'de 80 dolar, konsollarda ise 90 dolar. Bu sürüm, Apple'ın yakında çıkacak ve başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı F1 filmiyle bağlantılı ek Braking Point bölümleri içerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo