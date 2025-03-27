F1 25'teki pistleri modellemek için LiDAR kullanıldı

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Tam Boyutta Gör Codemasters'ın efsanevi Formula 1 oyun serisi, F1 25 ile geri dönüyor. Yayıncı Electronic Arts, bu yeni oyunda pistlerin hiç olmadığı kadar gerçekçi göründüğünü ve hissedildiğini belirtiyor. Bunun arkasındaki en büyük yenilik ise LiDAR tarama teknolojisi. F1 25, 30 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak.

EA, F1 25'te pistlerin modellemesi için LiDAR teknolojisinden faydalandığını duyurdu. Bu teknoloji, gerçek dünya pistlerini yüksek çözünürlüklü 3D taramalarla oyuna aktarmaya olanak tanıyor. Otonom araçların çevrelerini algılamak için kullandığı bu sistem, pistlerin birebir ölçekte yeniden yaratılmasını sağlıyor.

Pistler artık daha ayrıntılı

Her ne kadar EA, LiDAR kullanımı hakkında detaylara pek fazla değinmese de, bu teknolojinin pistlerdeki eğimlerden yüzey dokularına kadar ince ayrıntıların daha hassas şekilde yansıtılmasına imkan tanıdığı biliniyor. Bu aslında F1 tutkunları için önemli zira Monaco gibi bazı pistlerdeki tümseklerin ve eğimlerin oyuna aktarılması gerçekçilik açısından önemli. Hatta bazı pistlerdeki tümseklerin tarihi bir hikayesi bile var.

Tam Boyutta Gör Öte yandan F1 25, yalnızca görsel iyileştirmelerle sınırlı kalmıyor. Oyun, özellikle kariyer modları açısından da önemli değişiklikler içeriyor. My Team modunda oyuncular artık sadece sürücü değil, aynı zamanda kendi takımlarının sahibi olarak da yarışabilecek. Hikaye odaklı Braking Point modu, bu yıl daha rekabetçi bir Konnersport takımını merkezine alıyor. Ancak EA, "dramatik bir olayın" takım içinde kaosa yol açacağını belirterek oyunculara sürprizler hazırladığının ipuçlarını veriyor. Bunlar güzel detaylar ancak oyun motorunun yıllardır değişmemiş olması bazı oyuncularda şimdiden soru işaretleri oluşturmuş durumda.

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F1 25, 30 Mayıs’ta PC için 60 dolar, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. Iconic Edition sürümü ise PC'de 80 dolar, konsollarda ise 90 dolar. Bu sürüm, Apple'ın yakında çıkacak ve başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı F1 filmiyle bağlantılı ek Braking Point bölümleri içerecek.

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F1 25'teki pistleri modellemek için LiDAR kullanıldı