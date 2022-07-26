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    Coinbase inceleme altında

    Menkul Kıymetler Komisyonu bazı kripto paraların menkul kıymet olduğunu ve ilgili faaliyet izni olmadan listeleme yapılamayacağını belirterek inceleme başlattı. 
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    Coinbase
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    Kripto para piyasasının Binance sonrasındaki ikinci büyük ismi olan ve hisseleri halka açık ilk borsa ünvanını taşıyan Coinbase düzenleyici kurumların baskısından kurtulamıyor. Menkul Kıymetler Komisyonu kripto para listelemelerine kafayı takmış durumda.

    Coinbase baskı görüyor

    Geçtiğimiz hafta bir sızıntı ticareti soruşturmasıyla sarsılan Coinbase borsasına ikinci kötü haber geldi. Komisyon menkul kıymetler olarak kabul ettiği bazı kripto paraların kayıtsız bir şekilde listelendiğini iddia ediyor ve inceleme başlatıldı.

    Komisyon başkanı Gary Gensler toplamda 7 kripto parayı menkul kıymet kabul etti ve bu paralar sızıntı ticareti olayında kullanılmıştı. Şimdi menkul kıymet kapsamındaki kripto paraların listelenmesi için Coinbase’in ulusal kıymet borsası olarak faaliyet izni alması gerektiğini açıkladı.

    Borsanın kurucusu Gary Armstrong ise kripto paraların menkul kıymet olarak kabul edilmesi konusunda net çizgilerin olmadığını ve mevcut kanunların kripto paralara göre yetersiz kaldığını belirtiyor. Coinbase toplamda 200 kripto parayı listeledi ve mümkün olan her parayı listeleme amacında. Bilindiği üzere Coinbase listesine giren kripto paralar önemli sıçramalar yapıyor.

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