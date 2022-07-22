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    Coinbase eski yöneticisi gözaltına alındı

    ABD’nin en büyük kripto para borsası durumundaki Coinbase haliyle suiistimallere konu oluyor. Eski bir yönetici sızıntı ticareti yaptığı gerekçesiyle göz altına alındı. 
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    Coinbase
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    Geçtiğimiz haftalarda bazı borsalarda sızıntı ticareti yani listelemeleri önceden öğrenerek kripto para birimlerini satın alma işine girişen çalışanlar olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bu hafta iddialar doğrulandı.

    Coinbase sızıntı iddialarını araştırıyor

    Gelen haberlere göre Coinbase eski ürün yöneticisi Ishan Wahi gözaltına alındı. Nisan 2022 tarihine kadar kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramini ile listelenecek kripto paraları önceden satın alarak listeleme günü sattığı ve 1 milyon dolar civarında gelir elde ettiği ifade ediliyor.

    Coinbase borsası olası bir sızıntı için çalışanlarını sorgulamaya başladığı Mayıs ayında Ishan Wahi yurt dışı ziyareti yaptığı yalanını uydurarak bu sorgulama hakkında bilgi edinmeye çalışmış. Sonrasında kardeşi ve arkadaşını uyararak yurt dışına kaçmalarını istemiş. Ne var ki havalimanında güvenlik güçleri tarafından yakalanmış.

    Dolandırıcılık suçlaması yapılan Ishan Wahi, Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramini için 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Coinbase soruşturmaya katkı sağladığı için dosyada yer almıyor. Savcı ise Web3 veya blok zincirlerinin kanunların dışında kalmayacağı mesajını verdi.

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