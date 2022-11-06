Coinbase, komisyon gelirlerinde yüzde 44 düşüş yaşadı

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının önemli borsası Coinbase, geçen yıl yaşadığı yükselişleri bu yıl mumla arıyor. Kripto dünyasının çöküşü ile birlikte Coinbase kullanıcı sayılarında ve komisyon gelirlerinde büyük kayıp yaşıyor.

Coinbase geçmişini arıyor

Yapılan açıklamalara göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle borsanın elde ettiği gelirleri 576 milyon dolar oldu ve yüzde 28 düşüş yaşadı. Komisyon gelirleri 365.9 milyon dolar ile yüzde 44 geriledi. Net zarar ise 544 milyon dolara gerileyerek yüzde 50 azaldı. Bununla birlikte hizmetler bölümü yüzde 43 artışla düşüşün büyümesini engelledi.

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Kripto para piyasasındaki düşüşün yanı sıra kanuni belirsizlikler nedeniyle ABD kullanıcılarının farklı platformlara geçiş yaptığı ifade ediliyor. Bu nedenle borsanın kullanıcı etkinliği de azaldı. COIN hisseleri yüzde 8 düşerken yılın son çeyreği için borsa 650 milyon dolar civarında bir gelir bekliyor.

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