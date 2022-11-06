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    Anlık Bildirim

    Coinbase, komisyon gelirlerinde yüzde 44 düşüş yaşadı

    Kripto para piyasasındaki düşüş ve ABD’de düzenlemelerin karmaşıklığı Coinbase borsasının etkileşim kaybetmesine neden oldu. Firma gelirlerde düşüş yaşıyor.     
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    Coinbase Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının önemli borsası Coinbase, geçen yıl yaşadığı yükselişleri bu yıl mumla arıyor. Kripto dünyasının çöküşü ile birlikte Coinbase kullanıcı sayılarında ve komisyon gelirlerinde büyük kayıp yaşıyor.

    Coinbase geçmişini arıyor

    Yapılan açıklamalara göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle borsanın elde ettiği gelirleri 576 milyon dolar oldu ve yüzde 28 düşüş yaşadı. Komisyon gelirleri 365.9 milyon dolar ile yüzde 44 geriledi. Net zarar ise 544 milyon dolara gerileyerek yüzde 50 azaldı. Bununla birlikte hizmetler bölümü yüzde 43 artışla düşüşün büyümesini engelledi.

    Kripto para piyasasındaki düşüşün yanı sıra kanuni belirsizlikler nedeniyle ABD kullanıcılarının farklı platformlara geçiş yaptığı ifade ediliyor. Bu nedenle borsanın kullanıcı etkinliği de azaldı. COIN hisseleri yüzde 8 düşerken yılın son çeyreği için borsa 650 milyon dolar civarında bir gelir bekliyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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