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    Anlık Bildirim

    GALA Games saldırıya uğradı, 1.5 milyar dolarlık coin çalındı

    GALA Games blok zinciri oyun girişiminin kontratından 1.5 milyar dolarlık GALA üretilmesi bir anda gündeme oturdu. GALA fiyatı 10 kat aşağı düşmüş durumda.       
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    GALA Tam Boyutta Gör
    Son dönemde belki de kripto para dünyasındaki en büyük saldırılardan birisi gerçekleşti. GALA Games merkeziyetsiz oyun ve finans girişimi saldırıya uğradı. Milyar dolarlık GALA coin üretildi.

    GALA para birimi dibi boyladı

    Gece geç saatlerde GALA Games platformunda üretilen kripto paralar bir anda sosyal medyanın dikkatini çekti. BSC ağında yaklaşık 45 milyar adet mint edilen GALA coinler anlık 0.035$ fiyatı üzerinden 1.5 milyar dolar gibi bir meblağa denk geliyordu.

    GALA Games yöneticilerinin ilk aşamada güvenliği test etmek için bir tatbikat olduğu duyurusu yapmasına rağmen haliyle yatırımcı panik havasıyla satışa başladı. Pancake ve bazı borsalarda fiyat 0.002$ seviyesine geriledi. Binance ve MEXC gibi borsalarda ise normal fiyatından işlem gördü. Hali hazırda borsalarda ERC-20 veya BSC çekim işlemleri kapatılmış durumda yani arbitraj izni verilmiyor.

    Ethereum tarafında da bulunduğu için ERC-20 türevinin fiyatının düşmediği tahmin ediliyor. Girişim sonrasında cüzdanların saldırı öncesi anlık görüntüsünün alınacağını ve buna göre sahiplerine yeni coin dağıtılacağını duyurdu. Halen saldırganın elinde eski fiyattan 1.5 milyar dolarlık coin bulunuyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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