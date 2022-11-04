GALA Games saldırıya uğradı, 1.5 milyar dolarlık coin çalındı

Tam Boyutta Gör Son dönemde belki de kripto para dünyasındaki en büyük saldırılardan birisi gerçekleşti. GALA Games merkeziyetsiz oyun ve finans girişimi saldırıya uğradı. Milyar dolarlık GALA coin üretildi.

GALA para birimi dibi boyladı

Gece geç saatlerde GALA Games platformunda üretilen kripto paralar bir anda sosyal medyanın dikkatini çekti. BSC ağında yaklaşık 45 milyar adet mint edilen GALA coinler anlık 0.035$ fiyatı üzerinden 1.5 milyar dolar gibi bir meblağa denk geliyordu.

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GALA Games yöneticilerinin ilk aşamada güvenliği test etmek için bir tatbikat olduğu duyurusu yapmasına rağmen haliyle yatırımcı panik havasıyla satışa başladı. Pancake ve bazı borsalarda fiyat 0.002$ seviyesine geriledi. Binance ve MEXC gibi borsalarda ise normal fiyatından işlem gördü. Hali hazırda borsalarda ERC-20 veya BSC çekim işlemleri kapatılmış durumda yani arbitraj izni verilmiyor.

Ethereum tarafında da bulunduğu için ERC-20 türevinin fiyatının düşmediği tahmin ediliyor. Girişim sonrasında cüzdanların saldırı öncesi anlık görüntüsünün alınacağını ve buna göre sahiplerine yeni coin dağıtılacağını duyurdu. Halen saldırganın elinde eski fiyattan 1.5 milyar dolarlık coin bulunuyor.

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